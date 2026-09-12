AV女優七森莉莉出道6週年宣布「無限期休業」　自爆失去拍片動力

日本知名AV女優七森莉莉（七ツ森りり）先前曾赴台參與TRE台北成人展，亮眼外型與高人氣吸引大批影迷關注。不過，適逢近期迎來出道6週年，她卻突然宣布「無限期休業」，坦言近來拍攝作品的熱情逐漸消退，消息曝光後也讓不少粉絲感到震驚。



七森莉莉宣布無限期休業！

今年8月19日正值七森莉莉出道6週年，沒想到她就在這個時間點拋出震撼消息，宣布暫時停止工作。七森莉莉透露，自己原先曾計畫在出道滿5年、30歲時正式引退，沒想到一路走到第6年。只是近來她對拍攝工作的動力逐漸降低，甚至一度萌生引退念頭，認為「如果繼續這樣下去，自己拍攝時也不會感到開心」。

日本暗黑界知名AV女優七森莉莉（七ツ森りり）於出道六週年之際，突在社群平台發表官方聲明，宣佈在9月22日推出最新作品後將正式「無限期休業」。（Instagram@七森莉莉）

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後來在化妝師建議下，她最終決定先以休業取代引退，給自己一段重新整理心情的時間。雖然目前尚未確定何時回歸，但她也向粉絲喊話，若未來有機會重新站上舞台，將會以更加充滿能量的姿態回到大家面前。

七森莉莉原是雜誌模特兒「松本鈴香」！

七森莉莉擁有日菲混血背景，父親為日本人、母親則是菲律賓人，踏入演藝圈初期曾以「松本鈴香」之名擔任時尚雜誌模特兒，並曾在電視節目中擔任固定主持人。2020年轉換經紀公司後，她無預警宣布轉戰成人產業，憑藉亮眼外型與F罩杯身材迅速累積人氣，更在2020年度銷量排名中拿下第1名。多年來她持續累積廣大粉絲，如今社群平台更坐擁超過百萬名追蹤者。此次突然宣布無限期休業，也讓外界更加期待她未來是否會再次回歸。

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