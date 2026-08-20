台啤酒女孩遭球迷摟背摸腰　坦言抗拒失敗難逃離　絕美正面照曝光

台灣中華職棒一場比賽場邊發生性騷擾事件，引發廣泛關注。台灣啤酒品牌一名女性工作人員在味全龍對戰樂天桃猿的賽事中，配合一名男球迷合照，對方卻突然以右手從後方橫跨強摟腰部並呈半環抱姿態，合照結束後女方不適反應明顯，影片在網路迅速擴散。



當事人事後在網路發聲還原經過，表示當下完全措手不及，曾多次嘗試以手肘把對方的手頂開，但男球迷毫不理會，完全沒有退縮。

當事人留言還原經過，她表示自己已經用手肘頂掉對方的手，但對方無動於衷。（圖／翻攝自Threads@t.o.n.y_0606）

女孩「擦一下後腰」自我安慰極心酸：

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她也特別說明，同事並非目擊當下，而是事後聽她抱怨才得知，不應受到責怪。

中華職棒會長蔡其昌對此強硬表態，痛批此舉是「非常糟糕的行為」，已指示相關人員即速聯繫台灣啤酒公司提供必要協助，並宣布將禁止此類違規者再進場觀賽，強調絕不姑息。有律師指出，在台灣，腰部屬性騷擾防治法保護之身體隱私部位，男方行為恐已觸犯強制觸摸罪。

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