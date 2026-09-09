日寫真女偶像曬上圍進化照 升級J罩杯全球不到0.2％ 網喊國寶級
日本寫真偶像佐野渚（佐野なぎさ）擁有亮眼外貌及傲人身材，畢業於立命館大學（Ritsumeikan University）的她有著高學歷背景，不時成為網友熱議的焦點。日前，佐野渚震撼秀出自己的「胸圍進化照」，更宣布已成為「全球不到0.2%的人」的稀有身材行列，已升級為J罩杯，網友們看到照片後，驚嘆根本是「國寶級身材」！
今年26歲的佐野渚9月1日在X（前稱Twitter，推特）宣布，「向大家報告，佐野渚變成J罩杯了，已經成為全球不到0.2%的人了」，同時上傳一張拉起針織衫、展現姣好身材的照片，讓網友為之驚艷。佐野渚隨後又發文補充，「從昨晚到剛才幾乎都在睡覺，感覺好像又長大了」，以幽默的口吻報告自己的日常生活。
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佐野渚的好身材已不是第一次成為話題，據日媒Yorozoo News報導，今年6月，佐野渚曾分享與母親的LINE對話截圖。當時母親傳了一款內衣褲的照片問她要不要買，但佐野渚才剛說想要一套尺寸大一點的內衣，母親隨即回覆：「賣場沒有販售妳的尺寸啦！」
網友們看到佐野渚的近況後，也紛紛留言稱讚：
「這是國寶啊！」
「不只人長得漂亮，身材也無可挑剔」
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部分網友則感到相當驚訝：
「現在還是成長期嗎？」
「現在還在成長真的很厲害呢」
佐野渚2023年自日本立命館大學畢業，同年正式以寫真偶像出道，此外她也擔任過擂台女郎等工作，活躍於多個領域。綜合日媒報導，佐野渚身高158厘米，不僅外貌甜美動人，還有著「由I升級到J」的傲人好身材，且有著高學歷背景，因此不時成為網友們熱烈討論的話題。
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