內地叫外賣荷包蛋「蛋黃堅硬如塑膠」叉子戳不破 店家這樣解釋
撰文：TVBS新聞網
浙江台州何姓女子叫外送點了減脂餐，不過沒想到餐點裡的荷包蛋，蛋黃竟然堅硬到怎麼插也插不破。
於是她向店家反映，店家表示，「可能是放太久了」，因此退全額給女子。
超堅硬荷包蛋？店家回應了：
據《南方日報》報導，浙江台州一位何姓女子於10月13日發出了一段影片，內容說明了她點的減脂餐中的荷包蛋蛋黃居然怎麼插都不會破，非常堅硬。而女子事後也將此情況向店家反應，店家則回覆表示︰
第一次遇到這樣的事情，可能放太久了。
並且也全額退費給女子。
「塑膠做的？」荷包蛋影片掀網友熱議
影片在網路上曝光後，許多網友留言表示：
「放太久了？是多久？」
「估計在冰箱放幾年了」
「預制荷包蛋」
「減脂餐嘛，看一下就行了，肯定減脂」
「預制荷包蛋加熱過頭了」
「這是用來防身的」
「可怕，塑膠的嗎」
「這荷包蛋怕不是橡膠做的吧?叉子都戳不破，簡直能當防彈背心了」
「小朋友的矽膠玩具吧」
