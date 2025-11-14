內地叫外賣荷包蛋「蛋黃堅硬如塑膠」叉子戳不破　店家這樣解釋

浙江台州何姓女子叫外送點了減脂餐，不過沒想到餐點裡的荷包蛋，蛋黃竟然堅硬到怎麼插也插不破。



於是她向店家反映，店家表示，「可能是放太久了」，因此退全額給女子。

大陸浙江台州何姓女子日前叫外送點了減脂餐，不過沒想到餐點裡的荷包蛋，蛋黃竟然堅硬到怎麼插也插不破。（微博@南方日報）

超堅硬荷包蛋？店家回應了：

據《南方日報》報導，浙江台州一位何姓女子於10月13日發出了一段影片，內容說明了她點的減脂餐中的荷包蛋蛋黃居然怎麼插都不會破，非常堅硬。而女子事後也將此情況向店家反應，店家則回覆表示︰

第一次遇到這樣的事情，可能放太久了。

並且也全額退費給女子。

「塑膠做的？」荷包蛋影片掀網友熱議

影片在網路上曝光後，許多網友留言表示：

「放太久了？是多久？」

「估計在冰箱放幾年了」

「預制荷包蛋」

「減脂餐嘛，看一下就行了，肯定減脂」

「預制荷包蛋加熱過頭了」

「這是用來防身的」

「可怕，塑膠的嗎」

「這荷包蛋怕不是橡膠做的吧?叉子都戳不破，簡直能當防彈背心了」

「小朋友的矽膠玩具吧」



【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】