盲眼龍婆又中？曾預測2026年戰火燒至中東　即睇最新4大預言

2026年剛開始才兩個月，國際局勢即有巨變。美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動大規模軍事攻擊，引發國際高度關注。翻查以往預言家的預言，原來保加利亞盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）（1911年1月31日—1996年8月11日）曾預測2026年世界戰火會從東歐燒至中東地區，有不少網民驚訝其預言相當精準！

其實盲眼龍婆過去也曾精準預測過黛安娜王妃去世、911恐襲、英國脫歐、COVID-19疫情，對於2026年除預言中東戰火之外，還有3大預測，包括指2026年會有毀滅性天災、地緣政治力量轉移，而人工智能（AI）的興起更會永久影響人類的工作與生活！

2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

根據英國《每日鏡報》、《LadBible》等外媒報導，盲眼龍婆Baba Vanga，在生前曾留下4個2026年的預言:

預言一：戰火由東歐燒到中東

曾成功預測 911 恐襲的她更指出， 2026 年是世界充滿混亂的一年，其中最令人擔憂的是，她預言 2026 年將開始一場涉及世界主要大國的大規模戰爭，引發政治動盪和全球緊張局勢加劇。

盲眼龍婆預言，主戰場從東歐燃燒到中東與亞太區，而且東方陣營將擊敗西方陣營，歐洲多國更淪為焦土。核武陰影籠罩全球，甚至有數億人會流離失所。而且，2026年有可能發生第三次全球金融危機，或至少是嚴重的經濟衰退，這可能意味著股市大跌、高通漲或貨幣崩潰。

預言二：有毀滅性天災

根據盲眼龍婆的預言，2026年全球7-8%陸地恐被天災吞噬。雖然目前並不清楚這些龍捲風、海嘯或地震將在何處發生，但她預見了地震與火山爆發的毀滅性結合，將對全球 8% 的地區造成嚴重的氣候影響。沿海城市與島國更首當其衝，數億人無家可歸。

網上圖片

預言三：人工智能 (AI) 反轉人類

盲眼龍婆更警告2026年將是AI全面控制人類生活的一年，她預見人工智能將永遠改變工業和日常生活，甚至出現AI「反撲人類」的潛在危機。

《E.T.外星人》劇照

預言四：外星人抵達地球

盲眼龍婆預測， 2026 年 11 月人類將與外星智慧生命第一次接觸。她預視一艘大型太空船將進入地球大氣層，並表示我們可能會被地球上未知的文明聯繫。

咁究竟盲眼龍婆2025年的預言又是否準確呢?翻查資料，她曾預言2025年將有毀滅性地震，而2025年3月28日緬甸的確發生了7.9級地震，至今確認逾2,800人死亡，強震還波及鄰國泰國，造成曼谷興建中的大樓倒塌，死亡和失蹤者眾多。

不過，盲眼龍婆也有不少失準的預言。例如她曾預言英國哈里王子會取代父親英王查理斯三世登基，以及2024年預言俄羅斯總統普京在國內遭暗殺，最終都沒有發生。

（命理預言非精密科學，內容僅供參考)