扶手電梯「左右企定」？打工仔快遲到　斥途人擋路：企右邊好難？

為了使用者安全，許多地方近年大力宣傳扶手電梯上「左右企定」，呼籲使用者不要在扶手電梯上走動。惟近日1名網民在社交平台發文，表示自己上午上班的路上，還有5分鐘就遲到，緊急時候卻在扶手電梯被站在左側的人「擋路」，讓他忍不住直斥，「行唔郁嘅企返去右手邊好難？」。



樓主於上午上班時還有5分鐘就遲到，緊急時候卻在扶手電梯被站在左側的人「擋路」，讓他忍不住發文怒斥。（Threads影片截圖）

返工遲到遇他人站扶手電梯左側

樓主在Threads上發文，表示自己要在8時前到公司上班，事發當天還差5分鐘便遲到，不料在扶手電梯上被「擋路」，不能在扶手電梯上加快腳步前進的他大感煩躁。樓主續指，在香港乘搭扶手電梯便應「左行右企」，但當時卻有其他人在左側站立，「行唔郁嘅企返去右手邊好難？」。

樓主在文中抱怨其他站在扶手電梯左側的人不懂體諒，「可唔可以體諒吓我哋呢啲返早嘅人類？」。

網民意見兩極：左行右企vs左右企定

帖文亦引來大批網民熱議，部份人支持樓主的言論，認為香港人的「潛規則」就是要在扶手電梯左行右企，「我以為唔阻住其他人係基本禮貌，睇留言先知原來都幾多人唔識」、「明明香港就係左行右企，你唔行咪企返去右邊囉，有幾難啫」、「香港人嘅潛規則冇咗啦」、「我都係香港人，搭電梯不嬲都係左行右企，真係好憎人企晒兩邊，一啲都唔符合香港人嘅步伐」。

然而，另外有人則反斥樓主自我中心，認為扶手電梯左右皆站才是正確，樓主無權要求別人行走，「唔行咪唔行 老馮要行？」、「點解左邊唔企得？勁多人塞嗰陣，左邊完全冇人企，冇人行，但個個死都要排右邊，明明企埋左邊大家時間可以快一倍」、「閣下做人自我中心到不得了，拜託你與時並進啦，港鐵已經表明規矩係雙行站立」、「兩邊企穩先係最高效率，全部人受惠」。