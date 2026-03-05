香港電競界+KOL拳賽推手鍾培昨日（4日）大陣仗求婚，高空吊「威也」扮日本動畫《進擊的巨人》調查兵團，從30米高的大廈天台一躍而下，在巨人雕像前遞上求婚戒指，向民建聯西貢區議員莊雅婷求婚成功；網民齊聲恭喜讚鍾生有心機，不過就笑言他有點緊張，兩個細節有點搞笑。



扮調查兵團空降求婚｜網民笑言：X到盡頭就是型

鍾培生在淺水灣鍾家大宅進行求婚儀式，場內以紅色射燈打造氣氛，甚至有《進擊的巨人》的巨人雕像，加上有管弦樂團伴奏《進擊》主題曲《紅蓮的弓矢》、排場十足。

鍾培生求婚成功後，在社交媒體公開合照及求婚過程短片，大量網民留言真心恭喜一對準新人，又讚鍾培生有錢又有心：「呢啲整色整水嘢、都係要交返俾鍾生」「係我見過最中二病嘅求婚」「恭喜哂…漫畫式獨一無二嘅求婚方式好搞笑」「連求婚都咁有霸氣，抵你得米」

鍾培生向西貢區議員莊雅婷求婚。（鍾培生提供）

不過當中都有些小「笑位」，網民笑指在天台一躍而下本來很型，但鍾生卻大叫一聲「哈」令氣勢大打折扣：「飛落嚟嗰下有少少X味、不過真心恭喜佢」。（香港人以「7」形容一個人笨拙、類似國語的北七，由於屬粗口字，以X代替）

鍾培生向西貢區議員莊雅婷求婚。（原圖由鍾培生提供、經修圖加工）

網民笑鍾生太張：以為佢想勒死未來老婆

鍾生也真的很忠於《進擊的巨人》原作精神，除了為未仔老婆戴求婚戒指，更模擬《進擊》主角艾連為女友米卡莎披上紅色頸巾。不過網民指鍾培生當日有點緊張、手法生硬「戴頸巾個part差d以為想勒死佢」，又笑他未等莊雅婷「Say Yes」就親吻女方「人地都未話好、太心急啦😂」

（鍾培生FB 影片截圖／《進擊的巨人》動畫截圖）

鍾培生向西貢區議員莊雅婷求婚。（鍾培生提供）

網民：求婚求到咁霸氣、香港起碼600萬人會 say: i Do

有人還放大莊雅婷表情說，指女方表情有點「小尷」。又指女方未必是動漫迷，扮《進擊》只是鍾培生個人喜好而不是莊雅婷喜歡「唔知點解要揸住兩把老牛劈友？成個求婚純粹滿足自己嘅表演慾，女方完全唔 enjoy」。不過也有網民為鍾生平反，指面對如此排場：「我諗香港起碼有600萬人會 say: i Do」

有人放大莊雅婷表情說，指女方表情有點「小尷」（鍾培生FB 影片截圖）

總結來說，網民普遍也大讚鍾培生有心思，衷心恭喜鍾培生與莊雅婷未來婚姻美滿、白頭到老。