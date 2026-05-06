諫山創直白自爆《進擊的巨人》結局留遺憾　關鍵是沒狠下心對主角

在作品早已封神之後，創作者的內心卻還沒真正「完結」？《進擊的巨人》原作者諫山創近日在故鄉的大分縣《進擊的巨人》博物館公開新一批原畫，同時也難得吐露對結局的真實想法。他坦言，自己當年在描寫主角艾連葉卡時，其實沒有徹底狠下心把他塑造成一個讓人厭惡的存在，反而在創作過程中夾雜了同情，最終讓作品收尾留下遺憾。



他回顧創作初期，《進擊的巨人》的核心概念其實相當直接，他的原始概念是描寫一個「受害者轉變為加害者」的極端反轉。諫山創也坦承，這樣的想法某種程度來自他20歲出頭時的青澀與不成熟，而這份帶點衝動與偏執的特質，後來也被完整投射到艾連的性格之中。

《進擊的巨人》主角艾連的性格，成為不少人討論的話題。（Ｘ@anime_shingeki）

諫山創吐露對《進擊的巨人》結局的真實想法：

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因此，艾連並不是單純被命運推著走的角色，而是在故事後期親口承認，自己內心深處本就潛藏著成為加害者的意志。這樣的設定，也讓他成為少見的「主角親手走向大規模毀滅」的角色，在虛構作品中極具衝擊性。

不過，隨著連載推進，《進擊的巨人》逐漸成為全球現象級作品，艾連也累積了大量粉絲支持。這樣的變化，讓作品不再只是作者一人的創作空間。諫山創透露，當角色人氣不斷攀升時，他在後期創作其實陷入掙扎，一方面想貫徹最初的設定，另一方面卻又難以將這個深受喜愛的角色徹底描繪成「被所有人厭惡的存在」。

這份不自覺的心軟，讓他在描寫艾連時加入更多同情與掙扎，也改變了故事原本可能走向的極端結局。最終呈現出的版本，雖然依舊震撼，但在他自己看來，卻少了一點最初想要的「徹底與誠實」。

在展覽留言中，諫山創直白地反思這段創作歷程，認為正是因為沒有完全堅持原本的方向，才讓結局留下遺憾。對讀者來說，這或許是一個更加複雜、帶有餘韻的收尾，但對創作者本人而言，那份沒能走到底的選擇，至今仍讓他耿耿於懷。

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