見工｜兩日昌三日晶「七日、十日是甚麼」？二人神回覆獲讚聰明
暑假過後屬求職旺季，許多新鮮人都思考如何才能給面試官留下好印象，而公司有時候也會準備許多問題，考驗求職者之臨場反應及專業，女大生面對這一大難題，機智神回，讓主考官留下好印象，也成功錄取工作。
面試問題超困難！女大生神回秒錄取
早前中國媒體《每日頭條》報道，某民眾在面試時遭面試官問，「兩日是昌，三日是晶，那七日、十日是什麼？」，第一位女生直言「問題太奇葩」，讓他當場直接走人，其餘求職者也無想法或答錯。
直至一名十分有自信的男子答，「七日是旨，十日是早！」，而另一位女子也答，「日是周，十日是旬！」，面試官便誇這倆人聰慧，也證實了兩人的臨場反應。
