見工｜兩日昌三日晶「七日、十日是甚麼」？二人神回覆獲讚聰明

暑假過後屬求職旺季，許多新鮮人都思考如何才能給面試官留下好印象，而公司有時候也會準備許多問題，考驗求職者之臨場反應及專業，女大生面對這一大難題，機智神回，讓主考官留下好印象，也成功錄取工作。



面試問題超困難！女大生神回秒錄取

早前中國媒體《每日頭條》報道，某民眾在面試時遭面試官問，「兩日是昌，三日是晶，那七日、十日是什麼？」，第一位女生直言「問題太奇葩」，讓他當場直接走人，其餘求職者也無想法或答錯。

直至一名十分有自信的男子答，「七日是旨，十日是早！」，而另一位女子也答，「日是周，十日是旬！」，面試官便誇這倆人聰慧，也證實了兩人的臨場反應。

【延伸閱讀，更多打工仔見工面試建議】



見工被問「為何想來我們公司」？網民稱「這答法」任何行業都適用

+ 11

面試｜「有應徵其他公司嗎？」事主「神回一句」獲5間公司取錄

+ 5

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問兩日昌三日晶「七日、十日是什麼」？女大生神回秒錄取】