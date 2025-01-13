持「零經驗」應徵大企 面談10分鐘獲取錄！網民估原因不只人工平
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
不知道為何會被錄取！一名女網友表示，她到一間大公司面試，由於過去沒接觸相關領域，所以十分緊張，沒想到面試官只談了10分鐘就錄取她了，讓她相當納悶，「完全看不出會錄取我的跡象」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。
事主在Dcard發文表示，自己非常幸運的面到了一間大公司，不過該職位跟她大學的專業是兩個領域，因此她也向面試官坦白，自己沒有相關經驗、必須重頭學起，最終只談了10分鐘左右。沒想到過沒幾天就收到公司的錄取通知，事主驚喜之餘也感到納悶，自己明明沒有特別亮眼的表現，為何被錄取。
貼文曝光後，網友紛紛表示：
・「有可能是公司寧願找完全沒經驗的小白，因為比較好教」
・「應該是新鮮人看起來很笨、很好使喚，說甚麼信甚麼，而且表現得很奴吧」
・「有一種屎缺的感覺」
・「我沒經驗一樣錄取，目前四個月，每天準時下班」
另外也有網友認為，當公司人事預算有限的時候，可能就會出現這種狀況：
・「不是本科系沒關係，只要是個正常人，便宜就好」
【延伸閱讀，更多打工仔求職見聞】
搵工｜收到公務員履歷一律不錄用？HR稱他們「2件事」比常人差
+8
見工｜女生面試秒獲公司取錄 離開時員工竟贈「悄悄話」：不要來
+7
見工｜被即場錄取 卻「憑實力」令對方反悔 事主竟不知問題所在
+4
「階級差異」難打破！他窮等人家考入法律系 同學家底令他感自卑甘棄超肥「肥雞餐」！事主保工作更加薪2成 後來卻後悔到想辭職「遲10分鐘」不算遲到？你的時間觀念 或已與Z世代有着時代鴻溝辭職｜不等公司派花紅就走好蝕底？3種人過年前遞信「除笨有精」身家得2萬沒資格「待業」？他嘆社會底層難翻身 網民勸做這行業
延伸閱讀：
應徵老東家「當初離職原因要說嗎？」 眾人搖頭：沒有在講真話的
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】