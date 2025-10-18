見工｜「車」字加一筆是甚麼字？他答對獲錄取　另附4大常見提問

在求職過程中，除了專業能力之外，臨場應變能力也是面試官評估的重要指標，就有一道特別的面試題在網絡上掀起討論。一名面試官詢問「『車』字加一筆是甚麼字？」求職者當下冷靜並迅速應答，最終擊敗競爭對手，成功獲得錄取。



面試被問「車字加一筆是甚麼字？」

一名剛畢業不久的大學生，幸運獲得某知名企業的面試機會，當天，他與另外兩名應徵者一起參加，並在專業問題的應答中表現出色，獲得面試官的肯定。然而，當技術性考核結束後，面試官突然拋出一道腦筋急轉彎，「『車』字加一筆，會變成甚麼字？」

面對這道突如其來的考題，第一位求職者猶豫許久，最後只能坦白說：「不好意思，我想不出來。」第二位則質疑：「這真的有答案嗎？」並表現出不耐煩的態度，兩人因此雙雙被淘汰。

輪到這名大學生時，他冷靜地拿起紙筆，迅速寫下「軋」字，面試官見狀，立刻露出滿意的笑容，當場宣佈「這才是我要的答案！」並表示，除了專業能力，靈活應變與解決問題的能力，同樣是職場不可或缺的關鍵要素。

面試常見問題怎麼回答？

事實上，除了特殊問題外，面試前也有不少必考題可以事先準備，讓自己在面試官面前留下好印象，也能談個好薪水。

1. 面試自我介紹怎麼講？

自我介紹是每場面試的必備環節，除了讓公司更了解求職者，發揮得當也能強化個人優勢、加深印象。

2. 為甚麼離開前公司？

可以理解求職者的未來職業規劃、工作能力與習慣等，也能判斷是否與公司的目標互相契合。

3. 期望薪資是多少？

在薪水問題上，公司與員工之間必須達成共識，未來才能待得長久。

4. 租房還是住家裏？

有些面試官會藉此判斷該求職者錄取後，因為房租壓力、通勤時間等因素而離職的可能性。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「車字加一筆是什麼字？」其他人都被淘汰！他1機智回答順利錄取】