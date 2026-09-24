中秋節｜命理師教3大轉運陣法！拜月神招桃花　礦泉水陣能旺財

中秋佳節將至，除了賞月食月餅，亦是傳統上求好運、招桃花及旺財運的黃金時機！台灣命理專家「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」日前分享「中秋轉運三陣法」，教大家利用八月十五月圓之夜，以及當天「土地公」與「太陰娘娘」（月神）誕辰的強大能量場，透過簡單道具打造開運陣法，幫自己催旺感情、事業及財運！

台灣命理專家小孟老師日前分享「中秋轉運三陣法」。（Facebook@小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

1. 求感情婚姻：中秋玲瓏陣法

中秋節農曆八月十五是月亮最圓的時刻，小孟老師表示，民間相傳月圓也是感情順利的象徵。

八月十五當日正值月神「太陰娘娘」誕辰，若是單身想求正緣，在9月25日00:00，用8個蠟燭圍一圈，中間放15條紅線。人站在圈外雙手合十向月亮祈求太陰娘娘賜予正緣：「信徒某某某家住在哪裡，目前單身希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣會在下一次中秋夜準備月餅與糕點來答謝你。」

如有對象或暗戀者，可在中秋午夜準點，拿鏡子照向月亮，旁邊擺放對方或雙方照片吸收月神能量，並在鏡子前後左右各點1支香，待香燒完即可獲得月神祝福，促進和合團圓。

中秋節農曆八月十五是月亮最圓的時刻，小孟老師表示，民間相傳月圓也是感情順利的象征。(資料圖片 / 夏家朗攝）

2. 工作運大旺法：23枚硬幣太極陣

中秋亦是土地公生日，想求事業晉升，可以利用農曆八月十五中兩個數字相加的「23」（8+15）這個數字。

月圓時將23枚硬幣以「人頭朝上、數字朝下」圍成圓圈，自己盤腿坐在圈內，前方放一個裝有黑曜石與白水晶（象徵太極）的碗。雙手合十連唸49次「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高昇」，儀式完成後將23枚硬幣袋好，中秋後與你想存的錢一併存入銀行，能扭轉乾坤、大發利市。

月圓時將23枚硬幣以「人頭朝上、數字朝下」圍成圓圈，自己盤腿坐在圈內，前方放一個裝有黑曜石與白水晶（象徵太極）的碗。（AI生成）

3. 求財運大法：中秋五路吸金大法

想要正財偏財樣樣賺，可把握中秋節當天正中午前往離家最近的土地公廟，祝賀土地公聖誕快樂後，將5支礦泉水置於供桌上，祈求土地公：「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺。」拜完後帶回家，連續5天、每天喝1支，小孟老師更透露，過往不少人在完成祈求後，甚至會獲得土地公托夢賜福！