張家朗止步32強｜膠紙遮logo狂甩裁判屢叫停　網民怒轟安排不當

「劍神」張家朗在2026愛知・名古屋亞運男子花劍個人賽32強比賽中不敵烏茲別克好手Daniil KRAVTSOV（丹尼爾·克拉夫索夫），以13:15遺憾止步。今仗張家朗除了發揮力不從心之外，比賽途中更發生多次小插曲，其中因制服上的Nike標誌非亞運官方贊助而需用膠紙遮蓋，更因膠紙多次脫落而屢遭裁判叫停比賽。賽後不少網民怒轟大會安排不當，打斷比賽節奏。但有大批市民力撐這位雙金劍神：「香港最多奧運金牌嘅人，唔知要等幾多十年至有人破到張家朗嘅紀錄。」



「劍神」張家朗於男子花劍個人賽遭遇苦戰，於32強不敵烏茲別克好手Daniil KRAVTSOV，以13:15遺憾止步32強。（趙子晉攝）

張家朗止步32強 賽後吐心聲

在第三小組的張家朗，頭兩場接連險勝泰國及科威特劍手，隨後更加手緊，連續僅輸3場，張家朗驚險出線32強再對烏茲別克的Daniil KRAVTSOV，結果張家朗以13：15不敵對手，32強止步。

在賽後採訪中，張家朗坦言：「打得唔好，好無奈，年紀大，身體跟唔上，唔想提受傷，運動員要同傷病並存，但真係有影響，力不從心。」並表示預料今屆將是最後一屆亞運，但目前最重要是周五（25日）的團體賽。「盡力揸緊信念。」是他給自己的寄語。

張家朗今日的表現除了力不從心，比賽也多番出現小事端，例如刺中對手沒有著燈、制服上遮蓋贊助商的貼紙數次脫下、被對手撞到醫療暫停等，一連串意外令張家朗完全無法建立攻守節奏，最終以13:15兩分之差不敵對手，無緣16強。

亞運劍擊｜比賽也多番出現小事端，張家朗與對手相撞要叫醫療暫停。（趙子晉攝）

貼紙頻脫落惹煞停 網民怒轟大會打亂比賽節奏

比賽途中多次因為劍擊服上遮蓋贊助商的貼紙脫下而停頓，賽後引發大批網民不滿，質疑此舉極度影響運動員發揮，「同埋比賽緊先嚟遮logo？認真呢」、「一開始都遮緊，但打打下又甩咗……要咁嚴格到打緊都要喺度整個logo」、「條膠紙幼到咁，仲要黐得一條，唔甩都難啦」。

比賽途中多次因為劍擊服上遮蓋贊助商的貼紙脫下而停頓，賽後引發大批網民不滿。（HOYTV直播截圖）

亦有網民怒批大會安排不當「用medical膠紙係咪有問題」、「今屆亞運好多嘢都亂嚟」。還有人表示成功達到逆向宣傳效應「佢哋唔刻意遮反而冇留意，佢哋係咁遮，Nike已經入咗腦了」。

為何嚴格限制商業標誌？

事實上，亞洲奧林匹克理事會（OCA）在法律與組織定位上，完全遵循《奧林匹克憲章》（Olympic Charter）的原則與規範。根據《奧林匹克憲章》Rule 50及其附則規定，所有參賽運動員的衣物或裝備上，均不得出現任何形式的宣傳或廣告（無論是否屬於商業性質），僅衣物或裝備製造商的識別標誌例外，且該標誌不得為了廣告目的而顯眼地標示。

比賽途中，張家朗制服上遮蓋贊助商的貼紙數次脫下。（趙子晉攝）

大型綜合運動會藉此執行嚴格的「乾淨場館」原則與商業權益保護政策，保護官方指定贊助商權益並防止「隱性行銷」。因此，若運動員個人贊助品牌尺寸或數量不符合規範，便會要求以膠紙遮蓋。

不過，像今次在比賽進行期間屢次中斷，要求即場補貼膠紙的情況也較為少見，亦在一定程度上打亂運動員的比賽節奏與專注度。

雖然個人賽未能衛冕，但大批港人依然齊心力撐張家朗，認為運動員有高低潮實屬正常，兩屆奧運金牌的成就早已難以超越。（趙子晉攝）

網民齊心力撐：兩屆奧運金牌早已無敵

雖然個人賽未能衛冕，但大批港人依然齊心力撐張家朗，認為運動員有高低潮實屬正常，兩屆奧運金牌的成就早已難以超越，「唔緊要，佢個高位夠高，淨係連攞奧運兩屆冠軍都已經夠講幾百年，呢啲低位唔算得係啲咩野」、「香港最多奧運金牌嘅人，唔知要等幾多十年至有人破到張家朗嘅紀錄。」、「已經兩屆奧運金牌，收貨有凸啦」、「 團體賽再嚟過！ 加油」。

張家朗於周五（25日）尚有團體賽，將與蔡俊彥、梁千雨及何承謙力爭香港歷來首面團體金牌。