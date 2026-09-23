華永會請人！企業傳訊主任頂薪近48K 包全家醫療福利+18天年假
香港就業市場競爭激烈，不少求職者均尋求穩定且福利優厚的職位。華人永遠墳場管理委員會（華永會）近日公開招聘高級主任（企業傳訊），月薪最高可達$47,950，並附設約滿酬金、醫療保險及進修資助等福利，求職者們不妨留意一下！
今次華永會招聘的高級主任（企業傳訊）學歷要求為學士學位，主修媒體、傳訊、公共關係、市場學或相關學科者優先，申請者需具備最少3年企業傳訊、公共關係及活動管理相關工作經驗。工作時間為五天工作周，享有18天有薪年假，須穿著制服，月薪最高可達$47,950元。有興趣的朋友記住把握機會，盡快遞交申請。
華人永遠墳場管理委員會——高級主任（企業傳訊）
月薪：港幣$37,585起
入職條件：
1. 持有學士學位，主修媒體、傳訊、公共關係、市場學或相關學科者優先。
2. 具備最少3年企業傳訊、公共關係及活動管理相關工作經驗。
3. 具備籌辦大型活動及推廣項目經驗者優先。
4. 自信、注重細節、具抗壓能力，並能在緊迫期限下展現良好項目管理及多工處理能力。
5. 具備優秀的人際溝通技巧。
6. 熟練使用網站內容管理系統、MS Office、Canva及中文文書處理。
7. 具備影片製作及平面設計知識者優先。
8. 經驗較淺者或獲考慮聘任為企業傳訊主任（ Officer ）
職責：
1. 協助策劃及執行企業傳訊與品牌推廣活動。
2. 與外部機構聯繫，確保活動順利推行。
3. 與持份者（包括媒體、外部及內部各方）保持良好溝通及關係。
4. 管理及更新官方網站與社交媒體平台。
5. 監督企業傳訊相關宣傳品，由草擬至校對，包括新聞稿、講辭、小冊子、文章及數碼內容。
6. 為委員會會議及團隊日常運作提供行政及後勤支援。
7. 處理臨時任務及指派工作。
薪酬：
月薪港幣37,585元至47,950元（視乎工作經驗及資歷而定）。
福利：
1.約滿酬金
2.五天工作周
3.18天有薪年假
4.員工及家屬醫療保險
5.進修資助等
申請方法：
申請人需填妥華永會職位申請表，並連同詳細履歷，經電郵（hr@bmcpc.org.hk）或郵寄方式遞交至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓華人永遠墳場管理委員會人力資源及行政組。應徵者需於電郵標題或信封面上清楚註明申請職位名稱。
截止申請日期：2026年10月1日