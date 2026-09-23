華永會請人！企業傳訊主任頂薪近48K　包全家醫療福利+18天年假

香港就業市場競爭激烈，不少求職者均尋求穩定且福利優厚的職位。華人永遠墳場管理委員會（華永會）近日公開招聘高級主任（企業傳訊），月薪最高可達$47,950，並附設約滿酬金、醫療保險及進修資助等福利，求職者們不妨留意一下！



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今次華永會招聘的高級主任（企業傳訊）學歷要求為學士學位，主修媒體、傳訊、公共關係、市場學或相關學科者優先，申請者需具備最少3年企業傳訊、公共關係及活動管理相關工作經驗。工作時間為五天工作周，享有18天有薪年假，須穿著制服，月薪最高可達$47,950元。有興趣的朋友記住把握機會，盡快遞交申請。

華人永遠墳場管理委員會——高級主任（企業傳訊）

月薪：港幣$37,585起



入職條件：

1. 持有學士學位，主修媒體、傳訊、公共關係、市場學或相關學科者優先。

2. 具備最少3年企業傳訊、公共關係及活動管理相關工作經驗。

3. 具備籌辦大型活動及推廣項目經驗者優先。

4. 自信、注重細節、具抗壓能力，並能在緊迫期限下展現良好項目管理及多工處理能力。

5. 具備優秀的人際溝通技巧。

6. 熟練使用網站內容管理系統、MS Office、Canva及中文文書處理。

7. 具備影片製作及平面設計知識者優先。

8. 經驗較淺者或獲考慮聘任為企業傳訊主任（ Officer ）

職責：

1. 協助策劃及執行企業傳訊與品牌推廣活動。

2. 與外部機構聯繫，確保活動順利推行。

3. 與持份者（包括媒體、外部及內部各方）保持良好溝通及關係。

4. 管理及更新官方網站與社交媒體平台。

5. 監督企業傳訊相關宣傳品，由草擬至校對，包括新聞稿、講辭、小冊子、文章及數碼內容。

6. 為委員會會議及團隊日常運作提供行政及後勤支援。

7. 處理臨時任務及指派工作。

《破地獄》劇照

薪酬：

月薪港幣37,585元至47,950元（視乎工作經驗及資歷而定）。

福利：

1.約滿酬金

2.五天工作周

3.18天有薪年假

4.員工及家屬醫療保險

5.進修資助等

申請方法：

申請人需填妥華永會職位申請表，並連同詳細履歷，經電郵（hr@bmcpc.org.hk）或郵寄方式遞交至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓華人永遠墳場管理委員會人力資源及行政組。應徵者需於電郵標題或信封面上清楚註明申請職位名稱。

截止申請日期：2026年10月1日