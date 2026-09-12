擊敗飯糰與豬排丼！日本萬人票選米飯料理王　「炒飯」榮登榜首

深夜把囤好的冷凍炒飯拿去微波加熱來吃的罪惡感……明知高熱量卻還是忍不住屈服於誘惑的人竟是如此之多。



人氣度超越飯糰、炸豬排丼

根據日冷食品（Nichirei Foods，東京都中央區）於6月以日本全國1萬4,098人為對象實施的調查顯示，「炒飯」榮登最喜愛的飯類料理榜首。

炒飯（Kalyani Akella@Unsplash）

該調查係從17種(*1)米類料理中以複選方式選出喜愛的品項，「炒飯」獲得69.9%的得票率，大幅領先「飯糰」的63.0%與「炸豬排丼（蓋飯）」的60.1%。順帶一提，在2020年與2024年的調查中，炒飯亦高居第1名。

日本人最喜愛的飯類料理（nippon.com授權使用）

自行烹調時加入的食材方面，雞蛋與青蔥是所有都道府縣不可或缺的要素。其次為德式香腸、火腿、叉燒、培根等肉類。此外，加入的蔬菜則以青椒、紅蘿蔔、萵苣為主。具特色食材方面，包含玉米（奈良、和歌山）、竹筍（栃木、山口）、四季豆與榨菜（山口、沖繩）、花蛤（新潟）等。據悉，加入納豆的「納豆炒飯」則主要在東京以北的地區食用。

【延伸閱讀】日本料理中的紅葉鍋銀杏燒是甚麼？背後隱藏千年自我欺騙文化

+ 10

自製炒飯所花費的平均成本全國平均為297.2日圓（約15港元）。金額最高的是東京都的393.4日圓（約20港元），其次為德島縣的362.9日圓（約19港元）與神奈川縣的343.2日圓（約18港元）。

若按都道府縣觀察每月至少吃1次以上炒飯的人口比例（食用率），以高知縣的60.9%最高，愛媛縣59.0%與滋賀縣58.7%緊隨其後，呈現西日本普遍偏高的傾向。

【延伸閱讀】42個日本筷子使用禁忌：淚筷、迷筷、拉筷是什麼？舉高過嘴也不行（點圖放大閱讀）：

+ 38

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】