日本膠囊旅館搞鬼設計似佛壇　天花印「聖鬥士星矢必殺技」成賣點

日本膠囊旅館相信大家都熟。車站附近，價格便宜，一個格子塞進去，睡一覺，第二天走人。趕不上末班車的上班族、預算有限的遊客，都靠它續命。但最近有家膠囊旅館，畫風不太一樣。



日本網友「ゆう周末溫泉」在X上發了一張照片。他平時是個溫泉愛好者，到處泡湯、分享住宿，這次沒開箱溫泉飯店，而是住進了一家膠囊旅館。結果一打開睡艙，他愣住了。

方方正正的睡艙，四壁貼滿了金光閃閃的壁紙，貼得滿滿當當，一點縫隙都不留。床燈一開，整個艙內金碧輝煌，晃得人眼睛發亮。然後他抬頭一看，艙頂正中央，四個黑色大字端端正正地印在那裏：天舞寶輪。

他當場笑出來，拍下照片，配了一句話：

我住的膠囊旅館看起來像個佛壇，真是太棒了呢！

這圖文一發出去，評論區直接歪樓，歪到外太空。

「看起來頗靈驗。」

「可能早上起來發現自己怎麼在火葬場了。」

「退房時會變成舍利子吧。」

「跟靈車裏面一模一樣呢。」

「睡眠品質：極致安詳。」

「感覺要成佛了。」

「睡一晚一切功德圓滿。」

「比起睡眠，更像是永眠啊。」



還有一個留言特別懂：

這是黃金聖鬥士沙加的必殺技，真是懷念啊。

對，天舞寶輪。不是隨便四個字。這是《聖鬥士星矢》（Saint Seiya）裏處女座黃金聖鬥士沙加的最強招數。沙加被稱為「最接近神的人」，天舞寶輪一開，敵人五感盡失，動彈不得。名字本身就帶着濃重的佛教色彩，寶輪、天舞，聽着就像從佛經裏走出來的。

所以這個睡艙，金光閃閃的壁紙加上這四個字，你說它是膠囊旅館，它更像一個單人佛堂。你躺進去，燈一關，感覺自己不是來睡覺的，是來閉關修行的。

現在旅遊業競爭激烈，特別是膠囊旅館。以前比的是位置、價格、乾淨程度。現在不一樣了，得比誰有記憶點。普通膠囊睡一晚，第二天什麼都不記得。這家睡一晚，你一輩子都忘不掉。你退房的時候，可能真的會下意識摸一下自己的頭頂，看看有沒有燒出舍利子。

當然，這就是老闆搞了個特殊主題裝修，或者某個睡艙被貼了金色壁紙，剛好又印了四個字。未必真有什麼宗教含義，更不是火葬場聯名款。但網友不管，網友只需要一個梗。

有人說，這種睡艙適合兩種人。一種是第二天要面試的，睡一晚，功德圓滿，氣場全開。另一種是剛加完班、生無可戀的社畜，躺進去，五感盡失，直接進入涅槃狀態。第二天鬧鐘一響，你又回到人間，繼續打工，至少比普通膠囊旅館多了一點儀式感。

普通膠囊旅館是：你睡了一覺。這家膠囊旅館是：你修行了一晚。

所以，如果你下次去日本，預算有限，又剛好想體驗一下「睡在佛壇裏」的感覺，可以找找這家。

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