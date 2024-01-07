另類旅行｜100層高懸崖上的「膠囊旅館」　$7000晚要自己攀上去住

睡一覺醒來，發現身下是數百米高的懸崖，你會不會當場嚇到瀨尿？反正我這種恐高人士，多半會瞬間返老還童，重回到那個控制不住尿的年紀。

所以，這家「旅館」的客人都是怎麼住進去的？



旅店名叫Skylodge Adventure Suites，位於秘魯，最大的特色就是搭建在懸崖之上。其中一間圓形的玻璃倉是餐廳，另外三個膠囊形狀的房子則是客房，它們被固定到了距離地面大約400米的高空，而這個高度已經接近100層樓那麼高，看着相當危險。

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而且這裏的山體也非常陡峭，從側面看房子的底部幾乎沒有什麼支撐點，就像是要隨時滾落山崖一樣。住進去都不敢用力跺腳，害怕把房子弄翻。

當然，有風險也有收獲，從高空俯瞰大地，本身就是一種奇妙的體驗。而且茫茫大山，四棟小房子猶如孤島，渺小又醒目。從房間裏看向外面，雲山相連，體驗到了小鳥在懸崖築巢的感覺。

而入住的方式簡單刺激，需要自己爬上去。

入住這家旅店的遊客都需要了解基本的登山知識，以及穿戴好全套的登山設備，再加上一個超級大的膽子，然後才能向着酒店前進。從地面抬頭仰望，有點分不清石頭和酒店了。

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攀爬的起點還算友好，有梯子可以用，但稍微高一些的位置，就只剩下嵌入到岩石中的鋼筋台階了。而且一路向上，路線基本都是垂直的角度，中途想坐下休息一下都不太好找到位置。

好不容易爬到山腰，結果還需要穿過一座吊橋。這座橋相當簡陋，感覺一不小心就直通天堂。

遊客需要手抓安全繩，然後一點點地挪過去，在高空中狂風吹過，體驗和盪鞦韆差不多。

走過吊橋，還要繼續往上爬，有網友體驗後表示爬了整整兩個多小時，體力不好，估計都很難堅持到最後。

當然，期間不光是要垂直爬山，偶爾也需要走一走峭壁旁邊的小路，看着更可怕了。

費了九牛二虎之力，總算才能到達旅店的大堂位置，當然這裏也是旅店唯一的餐廳，鍋碗瓢盆齊全。

但想要從餐廳到達自己的房間，還需要繼續爬，因為房間之間並沒有便利的通道，只能帶着安全鎖繼續向着房間前進。

在這個高度，隨便向下看一眼都有點腿軟了，這旅店簡直就是畏高症的噩夢。

經歷了千辛萬苦，好在，房間確實不錯。房間需要從頂部進入，除了一面靠牆，其他方向都能通過玻璃看到外面的景色。

客房的空間其實很大，看起來最少也能容納四個人，窗簾拉開，四周的風景盡收眼底，睡在窗户邊簡直感覺和隨時能掉下去一樣。膽子大的老哥還試了試房子的穩定性，結果發現一搖整個房子都在晃。

再從窗外觀賞一下高度，不知道晚上是不是真的能睡着。

不過只要克服恐懼，體驗還是不錯的。

+ 11

在高空中喝點小酒，吃點小菜，應該比在陽台上刺激百倍，還有人把自己吊在天棚上，嘗試一下什麼叫天地倒轉。在房間中可以俯瞰山谷，也可以仰望天空。晚上玩累了，拉上簾子，倒下就睡。

有趣的是，旅店的房間裏竟然還有廁所！而且視野很好。使用的時候需要用垃圾袋套在馬桶上，然後順着管道排出去，這個下水管道估計就是處理污水的，很好奇工作人員是如何清理替換它。

旅店也提供餐飲業務，但是想要離開房間去吃個飯難度還是不小，因為依然要從高空中爬過去。通往餐廳的道路同樣狹窄，需要靠着牆壁緩緩挪動。

好在餐廳的飲食看着還挺有食慾，部分飯菜由廚師現場製作，各種飲品齊全。

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當然，重點不在食物，而是體驗在高空吃飯。

就是吃完飯還要從峭壁邊緣爬回房間，這一來一回，如果是我，我估計會選擇乾脆不吃。

不過大多數旅客既然已經來了就不會在意，比如這位老哥還在路上撥弄螺絲帽，「作死」方面這是專業的。

另外吃飯最好也要注意時間，因為如果是晚餐，這意味着你要趁着夜色返回自己的住所。本來道路就挺崎嶇的，這下還要摸黑行動，更刺激了。

當你體驗完一切，準備退房下山，最嚇人的部分就來了。因為離開酒店的唯一方法，就是乘坐滑索，直接從山上滑下去。索道很長，而且中間還要不斷換乘。

總之，像我這樣的恐高人士，感覺在這家旅店每動一下，都能要了我的老命。對我自己來説，假期能安全地躺在自己的牀上，才是最佳的選擇。

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