日本酒店4大禁忌｜房務員籲不要好心摺被！亂棄行李箱或罰1000萬

日本｜旅遊｜不少人去日本旅遊時，都會選擇住酒店，甚至會「有手尾」整理好被鋪才退房，以為這樣做可以幫房務員減輕負擔，但原來這些舉動在酒店工作人員眼中，往往可能帶來反效果！另外，也有遊客會把行李箱直接棄置在房內便離去，而這做法分分鐘會被罰款1,000萬日圓，嚴重更要監禁5年！想知還有甚麼退房禁忌？即看下文！



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日本酒店退房禁忌1｜摺好被鋪

不少人在退房時，都會「有手尾」地把被鋪摺好。有日本酒店從業員曾在社交網站中發文，請求旅客在退房時不要摺被子，直接維持原狀離開房間就可以。他指出，雖然有些客人會很貼心地幫忙摺好，但因為房務員必須檢查被子裡有沒有夾雜遺留物品，加上最後還是要重新拆疊，所以這樣做反而會變成增加工作的二度負擔，呼籲大家大家保持原狀直接退房即可。

退房時千萬不要把被舖摺好。（AI生成圖片）

日本酒店退房禁忌2｜毛巾直接扔進浴缸

有部分旅客在退房時，都會習慣把所有用過的濕毛巾和乾毛巾通通扔進浴缸，想著可以方便清潔人員一次拿走。但在酒店清潔程序中，不同濕度與種類的毛巾其實需要分開處理，如果全部毛巾都堆在浴缸內，房務員反而要花額外的時間逐條整理與分類。

不應把所有毛巾扔在浴缸內。（AI生成圖片）

日本酒店退房禁忌3｜所有垃圾集中放成一袋

大家都知道日本在垃圾分類處理方面非常嚴僅，但不少旅客在退房時，都會選擇將房內所有垃圾，包括塑膠瓶、紙巾、外賣盒等放在一袋，以為可以讓房務員一袋直接扔掉，但這做法原來十分錯！日本的垃圾分為可燃物、不可燃物，如果所有垃圾放在一起，房務員便需要把整袋垃圾倒出來重新分類，工作時間反而倍增，所以大家應該將垃圾直接分類丟入房內相應的垃圾桶即可。

日本酒店退房禁忌4｜直接棄置行李箱在房內

現時日圓匯率低，大家去日本都會大買特買，甚至會買個新的行李箱，但大家千萬不要貪方便，直接在酒店房內棄掉舊的行李箱就退房。因為這樣做分分鐘可被罰款1,000萬日圓或監禁5年！如果不想帶到機場放棄掉行李箱，可以拜託酒店人員處理代為丟棄，酒店通常會酌收1,000至3,000日圓的處理手續費，想棄掉行李箱可以先查詢酒店職員。

直接棄掉行李箱在房內除時要罰款！（AI生成圖片）

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