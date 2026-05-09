擁2億日圓不買名牌名車！75歲獨居翁不炫富　分享富人理財智慧

有錢不代表要炫富，保持低調才保平安。日本東京1名75歲獨居老翁平日衣着普通，主要步行乘地鐵代步，外出用膳次數不多，生活作風非常樸素，但原來他有2億日圓（約1,000萬港元）資產，為何如此省吃檢用？老翁回想多年前見到有1名熟悉的人變富有後，便駕駛名貴房車，配戴名牌商品，之後捲入投資詐騙案而蒙受巨大損失，老翁相信朋友因作風高調而被人盯上，便以此為鑑，保持樸素生活，得以安享晚年。



75歲的山口的資產高達2億日圓（約1,000萬港元）。（AI生成圖片）

生活作風樸素 資產高達2億日圓

日媒於今年5月報道，75歲山口先生獨居於東京，外表和衣着上和一般長者沒有分別，在批發店購買衣物，平時外出步行，前往較遠的地方才會乘搭地鐵，外出用膳次數寥寥可數。但其實山口的資產高達2億日圓（約1,000萬港元），在職期間透過經營公司和投資累積財富，退休後投資回報相當穩健，資產沒有減少。山口有領取日本國民年金，毋須動用資產就能支付大部份生活開支，自言「並沒有做什麼特別的事，只是沒有過度消費罷了」。

熟人駕豪車戴名牌即遇騙

被問到為何保持樸素生活，山口憶述，自己60多歲時，見到1名熟人「發大財」後提升生活質素，開始駕駛名貴房車，同時配戴名牌商品，隨後卻捲入投資詐騙案，蒙受巨大損失。

山口見證熟人「發大財」後提升生活質素，開始駕駛名貴房車，同時配戴名牌商品，隨後卻捲入投資詐騙案，蒙受巨大損失。（AI生成圖片）

明白「生活奢華的人容易成為目標」道理

山口不清楚詳細經過，覺得朋友即使沒有主動向其他人透露資產狀況，但因生活作風而被騙徒盯上，山口明白到「生活奢華的人容易成為目標」、「過於引人注目，有時反而會招來不必要的關注」。

生活一直簡樸 沒有感到不便

山口強調「不認為消費是壞事，但對我而言，風險反而更大」，他有意識地收斂生活作風，手錶和衣物改為簡約款式，住所維持原狀，沒有豪華裝修，走到住所附近的超市購物，在固定時間散步，雖然不顯眼，但他過住穩定安穩生活。被問到會否因壓低生活水平而感到不便時，山口搖頭表示「本來就是這種生活，所以我沒有感到不便」，他重申擁有巨款不代表必須把錢花光，「比起花錢，更在意的是該如何留存下來」、「以自己感到安心的方式生活」。

山口保持生活簡樸，感到安心。（AI生成圖片）

持續關注長者遇騙案件

山口持續關注長者遇騙案件，「愈是覺得『自己不會受騙』的人，愈有可能成為目標」，在日常生活中，山口盡量避免談論和資產相關的話題，即使是親友，他都幾乎不會談論自己具體資產金額或運用情況，在擁有資產和經營生活之間取得平衡。

消費者廳︰高齡人士易被推測資產推銷過度投資

根據日本「金融広報中央委員會」《關於家庭金融行為的民意調查（2023年）》顯示，70多歲2人以上家庭的平均金融資產是1,757萬日圓（約84萬港元），山口資產遠遠高於平均值。消費者廳亦指出，高齡人士容易被外界推測資產狀況，繼而被推銷過度投資。

（THE GOLD ONLINE）