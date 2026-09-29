北海道雪蟲早現身預告落雪？歷年數據破初雪迷思　附專家防護指南

日本北海道要提早入冬？近日北海道電力公司在X分享一張照片，一隻數毫米大、尾部包著雪白綿毛的小蟲停在指尖，外型宛如「雪之妖精」。官方寫上「【速報】冬之使者出現」，吸引超過1.8萬網民點讚。不過這份冬日預告卻讓不少當地居民大感震驚，紛紛直呼「太早了」！

帖文中昆蟲的真實身份為「雪蟲」（學名為冷杉大綿蚜），屬於半翅目綿蚜科。在北海道一直流傳民間傳說：「只要看見雪蟲現身，1星期至10天內就會下初雪。」

由於今年雪蟲早早現身，讓尚未做好迎冬準備的當地居民大感意外，紛紛留言：「真的假的！？現在還在割稻子啊！？」、「不不不……現在還不用出來啦！」、「也太早了吧～真是急性子呢」。

看見雪蟲等於初雪將至？歷年數據揭初雪迷思

雖然雪蟲是初雪預告的民間傳說廣為流傳，但其實北海道地域廣闊，山區與平地的雪期兩者之間往往存在數週「時差」。道東的糠平溫泉連續多年記錄雪蟲現身時間，今年在9月15日亦已經拍到牠們的蹤影。而回顧過往幾年，雪蟲幾乎每年都在9月中旬便悄悄現身。

北海道地域廣闊，山區與平地的雪期兩者之間往往存在數週的「時差」。（Unsplash圖片）

2022年：9月14日發現雪蟲；道央倶知安町直至10月底才迎來初雪。

2023年：9月21日發現雪蟲；札幌直到11月11日才降下第一場雪。

2024年：9月16日發現雪蟲；札幌於10月20日迎來7年來最早初雪。

2025年：9月12日發現雪蟲；大雪山旭岳於10月9日迎來初冠雪，但札幌市區同樣延至10月23日才見雪影。

因此若在秋意剛濃的9月於山區看到雪蟲飛舞，距離平地真正覆雪其實還有一段時間，無須過度驚慌。

道東的糠平溫泉連續多年記錄雪蟲現身時間，今年在9月15日亦已經拍到牠們的蹤影。（X@nukabilife）

專家教路4招防護攻略

雖然雪蟲擁有透明薄翅與雪白蓬鬆的外觀，看起來仙氣十足，但牠同時有一個意想不到的別稱，就是「白色惡魔」。當雪蟲大量爆發時，整條街道都會被其淹沒。民眾只要在戶外行走，雪蟲就會鋪天蓋地黏滿衣服和頭髮，甚至會直接飛進眼睛、嘴巴或鼻孔裡，對日常生活造成極大困擾。

據日媒《SASARU》報道，北海道大學名譽教授秋元信一曾指出，雪蟲被壓碎後會在衣服上留下難以清洗的茶色污漬。若身上沾到雪蟲，建議用手輕輕撥開，或使用吹塵器將牠們吹走。而長毛毛衣極易纏住雪蟲；在雪蟲較多的日子，建議穿著運動服、雨衣或風衣等表面平滑的衣服，方便直接將雪蟲抖落。

北圓山耳鼻咽喉科過敏診所院長白崎英明也提醒民眾，千萬不要直接在身上拍死雪蟲。壓碎後的雪蟲體液若接觸到傷口、黏膜或進入口中，臨床數據顯示每10人中就有3人會有過敏反應。

若雪蟲不慎飛入眼睛，山鼻宇野眼科診所院長宇野仁揮重點警告：「切記千萬不要揉搓！」否則容易引發結膜炎。正確做法是立即以清水沖洗，若無法沖出或已掉進眼瞼深處，應盡快到眼科就診。