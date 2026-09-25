灣仔機構辦棟篤笑課程　開班教活用自嘲！舊學員激讚：幽默是藝術

想在職場或任何社交場合左右逢源，說話幽默又有gag，究竟是要靠天賦還是能後天修練呢？不過，現在竟然連「幽默感」都有得學？近日灣仔一間機構開設「幽默藝術與棟篤笑證書課程」，標榜適合「任何想提升幽默感、創造力和駕馭幽默演說技巧的人士」，吸引不少網民關注。



聖雅各福群會近期再度開設「幽默藝術與棟篤笑證書課程（第2屆）」，課程主打「幽默感可以靠後天學習與練習獲得」。（延續教育中心官網）

聖雅各福群會近期再度開設「幽默藝術與棟篤笑證書課程（第2屆）」，標榜「幽默能夠透過學習而獲得」、「幽默能夠為你解毒消消氣」......，不但系統化教授劇本創作與演說技巧，更教導如何在職場、愛情及人際關係中靈活運用「自嘲」與「黑色幽默」，而且只要出席率達80%，還能拿到正式認可證書。

三層次系統化教學：由內功到實戰

今次課程為期9堂（合共18小時），內容涵蓋24個主題，由淺入深分為三大修煉階段：

Level 1幽默內功（腦內創作）：破解大眾對幽默的誤解，培養「破框思考」習慣，教你拿捏分寸感，靈活運用「自嘲」、諷刺甚至「黑色幽默」化解生活困境。

Level 2幽默外功（人際應對）：將幽默融入日常職場管理、銷售溝通、愛情交往、親子互動甚至與陌生人對話，剖析反應靈敏的秘密，助你左右逢源。

Level 3幽默演說（棟篤笑創作）：參與舞台實戰，教寫劇本要訣、計算演出時間、排練與檢討，並透過播放導師的演出影片，幫助學員克服舞台恐懼、建立自信。

此棟篤笑證書課程標榜分三個層次由淺入深教學。（示意圖 / 資料圖片）

30年研究幽默學者親自授課

課程導師由資深人力資源培訓顧問羅振光博士擔任。羅博士擁有22年跨國金融集團銷售管理經驗，研究與應用幽默藝術長達30年，更曾自編自導自演多場棟篤笑，並出版過《人際幽默學》及《李小龍商管學》等十多本著作。招生簡章的備註欄還寫著：「100%缺席者可獲導師親筆簽名『致謝函』」。

舊生口碑大讚「香港只此一家」

過往曾參與課程的學員均給予高度好評，大讚課程「輕鬆好玩」且「在香港只此一家」。有學員分享，導師Roger觀察力與表達能力俱佳，能帶領大家以全新角度觀察社會並發掘笑料，更有系統地透過口語、身體語言及幽默形式表達意見，極具推廣價值。亦有學員直言幽默是處理困境與職場關係的「靈丹妙藥」：「幽默是一種藝術，可助我在事業上贏得良好人際關係，更是化解一切不開心事情的潤滑劑！」

過往曾參與課程的學員均給予高度好評，大讚課程「輕鬆好玩」且「在香港只此一家」。（延續教育中心官網）

課程消息一出，即引發不少網民熱烈討論，有人笑言課程本身就好有幽默感，大讚機構有創意「搞呢個課程，我笑咗，好嘢」、「咁幽默」。亦有網民大推朋友報名「我朋友有興趣想學」、「我朋友想申請做導師」。

哈佛研究揭主管有幽默感有效激勵團隊

幽默感在現代職場中究竟扮演何種角色？根據知名商業管理權威哈佛商業評論的研究指出，適度且高情商的幽默感能顯著提升主管在團隊中的影響力，被評為具備幽默感的領導者，其激勵團隊的效能比一般人高27%。研究特別強調，「自嘲（Self-Deprecating Humor）」如果運用得當，不僅不會削弱權威，反而能展現從容與自信，打破階級隔閡；然而，若分寸拿捏不當演變成「自我貶低」或強迫下屬賠笑，則可能造成員工的情感勞耗（Emotional Labor）。這正好印證了課程強調「幽默分寸感」的重要性，並非胡亂搞笑，而是建立在精確人際洞察之上的對話藝術。

報名詳情與上課資訊

日期：2026年10月16日至12月11日（逢星期五，共9堂/18小時）

時間：晚上7:30-9:30

地點：灣仔石水渠街85號

學費：會員$3,800/非會員$4,000

報名人數：限額20人

報名截止日期：2026年10月16日 06:00 pm