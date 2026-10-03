食牛扒別再點菲力　紐約名店老饕揭秘最佳部位　口感柔嫩風味十足

當您決定走進一家高級牛排（牛扒）館，準備大快朵頤並花費一筆可觀預算時，目標當然是吃到最頂級的美味。然而，您所點選的部位，真的能為您帶來物超所值的享受嗎？



​美媒《The Takeout》報導，紐約知名老字號Gallagher's牛排館老闆迪恩·波爾（Dean Poll），直言有兩個部位是他不太推薦的選擇：菲力牛排（Filet Mignon）和牛里脊（Tenderloin）。

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專家建議避開：菲力牛排的致命缺陷是「無味」

波爾對這兩個部位的不滿，根源於風味的匱乏。

他提到，菲力牛排（以及切出菲力的牛里脊）：

雖然非常柔嫩，但脂肪極少，風味也極少。

波爾強調，脂肪正是賦予牛排風味的關鍵；沒有脂肪，就沒有風味。

牛里脊是牛隻背部的一塊肌肉，由於運動量極少，其肉質極致細嫩，缺乏筋膜，吃起來幾乎入口即化。但這也是其風味不足的原因。雖然調味和一小塊美味的複合奶油能增加口感，但當您花大錢在一家高級牛排館時，您想品嚐的是複合奶油，還是牛肉本身的醇厚風味？

想要物超所值？行家必點「肋眼上蓋肉」

既然要避開口感柔嫩但風味不足的部位，那麼哪種牛排才值得您多花錢品嚐？

根據迪恩·波爾的建議，您應該留意菜單上的Spinalis——它更廣為人知的名稱是「肋眼上蓋肉」（prime rib cap）或「老饕牛排」。

波爾說：

我認為永遠值得擁有的牛排是肋眼上蓋肉，或是帶骨的肋排。

肋眼上蓋肉的優勢：

柔嫩度：像菲力牛排一樣，肋眼上蓋肉也擁有美麗的柔嫩口感

風味：然而，與菲力不同的是，肋眼上蓋肉富含豐富的油花（marbling），因此風味十足

價值：它本質上是牛里脊的「升級版」，這也解釋了它為何價格通常較高昂



波爾建議，既然已經決定來高級牛排館犒賞自己，就應該選擇這種兼具柔嫩與風味的部位，才能將每一分錢都花在最頂級的體驗上。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吃牛排別再點菲力！專家揭密：「這部位」最好吃，口感柔嫩，油花十足，老饕才知道】