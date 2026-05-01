鐵板牛扒隱藏神級吃法！加1醬料拌麵美味升級　網友：吃錯20年

台式牛排竟暗藏「隱藏神吃法」？一名網友分享，近期在店內看到隔壁客人把麵包區的香蒜醬直接拌進鐵板麵裡，香氣瞬間爆發，讓他忍不住跟著嘗試，結果一吃驚為天人，直呼美味升級！



這名網友在社群平台「Threads」表示，近期到台式牛排店用餐時，注意到旁邊客人除了點主餐，還另外點了一份鐵板麵，接著到麵包區挖了一大匙香蒜醬，直接拌入剛上桌還冒著熱氣的鐵板麵中。隨著熱度釋放，蒜香瞬間四溢，畫面讓人食指大動。

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這名網友進一步說明，他好奇之下也跟著嘗試，沒想到味道意外搭配，蒜香與醬汁融合後更濃郁，讓原本常見的鐵板麵變得更有層次，直呼根本是被低估的隱藏吃法。

貼文一出後，多數網友都驚呼：

「慘了，所有牛排店的香蒜醬用量應該會增加5-10倍」

「不曾想過有這種吃法！改天試試」

「這文已飄出去了，香蒜醬一定要缺貨⋯⋯」

「這下全台灣有提供香蒜醬的餐廳都多了一個新吃法」

「今天才去吃，太晚看到這篇了！」

「所有讓麵美味升級的方式我都要學起來」



此外，還有網友分享自身經驗，紛紛表示：

「我是點不加醬跟不要麵，跑去裝咖喱醬+白飯倒在鐵板上，這組合很推」

「我曾經把火烤兩吃變成鐵板燒炒菜，連店長都好奇可以這樣炒，奶油炒菜真的超香」

「竟然還有這一招！之前去吃看到一個女生把玉米濃湯直接淋在麵上」

「熱熱的玉米濃湯+牛奶霜淇淋=鮮奶油濃湯，而且是貓舌頭的福音，不怕被燙嘴」



不過，也有部分網友提醒：

「越香的味道科技狠活越多」

「那種醬反式脂肪超多，好吃但超危險」

「愛吃的大家要研究一下什麼是反式脂肪」



台式牛排是不少人喜愛的平價美食，本站曾報導，一名網友前往牛排店用餐，等餐時意外發現桌上貼著一篇教大家《牛排正確吃法》的文章，內容提到當熱騰騰的牛排送到面前，此時應該先將牛排翻面，因鐵板的熱度會使牛排內所含之血水往上滲透千萬別等配菜吃完，鐵盤整個冷卻之後才食用牛排，這樣才能吃到真正美味、鮮嫩多汁牛排。

對此，不少網友都驚呼：

「原來已經吃錯20年了」

「我都先吃旁邊的配料」

「當然先喝濃湯還有無關緊要的蔬菜啊！」

「鐵板會燙的要等涼的時候再吃不是嗎？」

「我還是習慣麵→蛋→肉→湯」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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