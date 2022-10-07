食物冷知識｜牛肉切開現彩虹光含重金屬？專家解2部位常見非污染

吃牛扒時，用刀子將熟牛肉切開，時常可以看到它的表面出現彩虹或綠色的光澤，是肉不新鮮？還是含有重金屬、塑化劑或有機油嗎？



食安專家說，牛肉是八角型結構體，而且含有微量金屬元素，呈現綠色彩光是正常的物理現象，只要沒有不良氣味、黏液等情形，放心吃沒問題。

牛肉現彩虹光澤含重金屬？（按圖看清👇👇👇）

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八角形纖維剖面 光線折射

台灣食安專家韋恩表示，動物的肌肉是由一束束肌纖維所構成，牛肉的肌纖維剖面呈八角形，如果用很鋒利的快刀將肌纖維切斷，斷面就會形成稜鏡狀的結構，在特殊角度下會將光線分光呈現這種特殊的顏色。以牛肉來說，腱子肉及後腿肉，愈靠近關節筋膜部位的肉，愈容易有這樣的情形發生。

這樣的肉正常的很，外國有個特別的名詞形容這個現象，叫做rainbow beef或是iridescent beef，「彩虹牛肉」與綠生蠔的重金屬污染，或腐敗肉的綠斑無關，純粹是一種物理性的光學反射現象，尤其是刀法犀利、肌肉扎實、肉質新鮮的情況下，很常見到牛肉的「綠光」。

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腐壞肉品氣味不良、有黏液

台灣行政院農委會也曾針對牛肉光澤問題釋疑，雖然肉品如果遭到微生物污染，也可能會呈現綠色光澤，但這時候會伴隨有腐壞的不良氣味，以及黏液等現象，民眾只要稍加觀察，聞一聞，看一看，就可以區分眼前的牛肉是新鮮的物理現象，還是因為腐敗而產生的綠色彩光。

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所以，韋恩說，下次吃牛肉再看到這樣的情形，不用太擔心，要感謝切肉的廚師刀法很快，肉很新鮮，大口享用就是了！

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