餐桌禮儀｜5個吃西餐要注意的基本禮儀　餐巾、餐具的擺法及用法

一起用餐可以說是人際互動最愉快的方式之一，除了同時享受食物的美味，還能自然而然的進行溝通交流。餐桌既然已成為公認的社交場合，熟習相關的禮節也是必要的禮貌，還能給人舒服的好印象。



雖然不同的國家有不同的文化，飯桌上的規矩會有所差異，但懂得通用的國際禮儀—西餐用餐禮儀，就能行遍天下。不常參加正式宴會很容易忘記一些基本禮儀準則，以下整理了如何正確使用西餐餐刀、叉子、湯匙的方法，助你面對種類繁複的西餐餐具立刻掌握自在從容的秘訣。

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1. 左叉右刀基本功

正式的西餐餐桌，每個位子前面會有一個展示盤（charger、service plate、show plate），以此展開周邊的餐具佈置。擺在盤子左右兩邊就是刀叉，右邊放刀具與湯匙，左邊一定是各種叉子。盤子上方的叉匙會頭尾相反擺在一起，是上甜點時使用的餐具。另外還會有一個盤子放無刃的刀，則是奶油刀。

左手持叉，右手持刀，雙手拇指拿著刀柄，食指頂著刀柄與叉柄，叉尖向下，用這樣的方式就能輕鬆進行切割。至於將食物放進口中的時候，直接用左手的叉子就口，或是偏好放下刀換右手拿叉，這是歐洲與美國的不同習慣，無優劣之別。用過餐具不離盤、湯匙不置碗內是基本禮儀，拿餐刀戳食物入口是正常人不會做的危險動作。

2. 先拿盤子兩側最遠的刀叉

西餐的上菜順序，是冷盤沙律、前菜、主菜，餐具的擺放會依照上菜順序，因此使用時一定是從最外面那一支開始取用。

刀子部分有沙律刀、魚刀、主餐刀。若沙律葉菜已經處理成一口大小，就不會提供沙律刀。而主餐若提供牛排則會送上牛排刀，端視該次提供的菜餚樣式。

叉子部分會給予沙律叉、魚叉和餐叉，不難發現與刀子呼應，而且擺放順序以展示盤為中心相互對稱。

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3. 刀叉擺放位子表示進食狀況

如果在進餐途中想取用麵包飲料、擦拭嘴巴，或是暫時離位，只要將刀叉擺放在盤子上即可，刀柄勿置於桌上避免滑落。在此也有歐洲與美國的不同習慣，歐式習慣自然放置，右手上的刀子跟左手的叉子會在盤子兩側放下，刀叉的尖端皆向內，略呈八字形。美式習慣將刀橫放在盤子邊緣，叉子放在盤子上四點鐘的位置。

如果已經用完此道菜餚或是希望撤除，將刀叉一起橫放於盤子上4點鐘或是6點半位置，與桌緣約成30度角，並讓刀口面向自己。有趣的地方是，即便是用餐完畢，歐式習慣永遠讓叉尖向下，美式則會向上。

4. 湯匙不裝滿最妥當

湯匙放在餐刀的右邊，自然是一開始就會使用的餐具，放在最後講絕非不重要，事實上能將湯匙用得優雅的人，其他吃相肯定都可圈可點。不管端上來的湯品是用湯碗還是湯盤盛裝，最好只舀一半或是三分之二匙，避免湯匙移動的過程中滴落湯汁。至於許多人在意的舀湯方向應該由內而外還是由外而內，以及湯匙尖端還是側邊入口，這是英式、法式禮節的差別而已，只要不發出啜飲聲音就好。必須強調的是，西餐不像中餐要滾燙熱湯上桌才叫帶勁，在喝湯之際嘟嘴吹涼是不允許的，若擔心入口溫度燙舌，讓湯在湯匙裡稍待放涼即可。喝到不好舀時應該停止，避免湯匙刮撞盤子發出異音。

茶匙跟湯匙一樣，用完後擺在下面的襯碟，避免弄髒餐桌。甜點若有冰淇淋，記得從嘴裡取出湯匙時沒有留下任何食物痕跡才是一百分。

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5. 正確使用餐巾

西餐廳用餐時，除了餐具的使用十分講究之外，餐巾的擺放位置與使用方式也是十分需要注意的小細節。雖說將餐巾塞在領口是十分常見作法，但是在真正的高級餐廳鮮少有人會這樣放，餐巾最正確的使用方式為對摺成三角形或四方形置於雙腿之上。

另外，中途離開座位時可以將餐巾置於椅墊上，或著是放在椅把上，且在使用餐巾時盡量避免大力盡量避免大力擦嘴，而是用餐巾的一角輕擦。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：西餐禮儀餐刀、叉、餐巾怎麼用才對？ 五個小秘訣記起來】