性愛｜激戰隔天變超軟？醫生示警「硬上5代價」　教3招測真假陽痿

台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕分享，男性與伴侶親密後，隔天或短時間內再次嘗試性行為，可能出現陰莖無法勃起或硬度不足，即使不到35歲也不代表就是陽痿。陳鈺昕指出，這可能與射精後的「不應期」及身體疲勞有關。



陳鈺昕表示，男性射精後會進入「不應期」，俗稱「聖人模式」，大腦會分泌泌乳素與催產素，抑制多巴胺，使性慾冷卻、神經與系統進入休息狀態。因此，大戰後短時間內想再次勃起卻「罷工」，可能只是身體暫時需要休息。

延伸閱讀：六種精液顏色分別代表什麼意思？久未射精偏淡黃 這種色恐患淋病

+ 9

至於一晚要幾次才算正常？陳鈺昕指出，醫學上沒有「一晚幾次」的KPI，根據其分享的臨床統計，多數成年人平均每週1至3次；假期或蜜月期間可能一晚1至2次甚至更多，但健康標準並非追求次數，而是雙方感到愉悅，隔天也不過度疲憊。

他提醒，長時間、頻繁摩擦可能造成陰莖表皮、包皮或龜頭微小裂傷，引起包皮龜頭炎，也可能造成組織充血或水腫。頻繁性行為還可能增加泌尿系統感染，男性若持續重複射精，也可能讓前列腺長期處於過度充血狀態，出現排尿不順、下腹悶痛、勃起或射精疼痛等症狀。

此外，連續刺激可能讓陰莖神經末梢暫時麻木，使不應期拉長，出現暫時性不舉或硬度不足。短時間連續射精，後續精液量也可能變少、變稀，甚至高潮卻射不出東西，通常只是暫時性變化，適度休息約2至3天後精子數量就能恢復正常。

延伸閱讀：陰莖一招變更硬「床上持久又勇猛」 每日做這動作10次加強性功能

+ 6

如何分辨暫時「當機」還是真正的勃起功能障礙？陳鈺昕提出晨間勃起、情境差異及持續時間與恢復力3項指標。若只是大戰後隔天暫時沒有晨勃，休息1至2天後恢復，可能只是暫時當機；若晨勃明顯減少或完全消失且持續好幾個月，則需留意。若充分休息、作息正常且沒有過勞，勃起困難仍持續超過3個月沒有改善，也應進一步就醫。

陳鈺昕建議，暫時起不來時可充分休息，建議休兵1至2天，平時維持規律運動。若出現生殖器破皮、紅腫疼痛、排尿刺痛或灼熱、血尿、血精、勃起時明顯疼痛，或隔天極度疲憊、注意力不集中等情況，應停止繼續性行為。

延伸閱讀：

射後還硬挺才算性能力強？醫：真正警訊是第一發就不舉

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

