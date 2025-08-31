告別iPhone儲存空間焦慮 清理地圖離線數據+關閉自動更新超實用
撰文：T客邦
在iPhone地圖裏也支援「離線地圖」功能，方便用戶在沒有網路時也能順利導航。不過，如果你曾經下載過大量區域的離線地圖，這些資料可能會悄悄佔據不少儲存空間。
如果iPhone有儲存空間的壓力，建議要定時刪除已用不到的離線地圖。另外，也可選擇關閉「自動更新」來避免未來下載新地圖，不僅能有效節省儲存空間，也讓地圖資料更符合個人需求。
步驟 1：打開蘋果地圖App，點選左下角的個人資料相片或姓名縮寫。
步驟 2：於展開的選單中，找到「離線地圖」。
步驟 3：這裏會出現已下載的離線地圖及佔用空間，點選想要刪除的離線地圖。
步驟 4：進入選單後，找到「刪除地圖」。
步驟 5：接著會跳出確認選單，直接點選「刪除地圖」。
步驟 6：若要有效管理空間，可在步驟3畫面，將「自動更新」關閉，以避免自動下載新地圖。
【本文獲「T客邦」授權轉載。】