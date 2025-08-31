告別iPhone儲存空間焦慮　清理地圖離線數據+關閉自動更新超實用

在iPhone地圖裏也支援「離線地圖」功能，方便用戶在沒有網路時也能順利導航。不過，如果你曾經下載過大量區域的離線地圖，這些資料可能會悄悄佔據不少儲存空間。



如果iPhone有儲存空間的壓力，建議要定時刪除已用不到的離線地圖。另外，也可選擇關閉「自動更新」來避免未來下載新地圖，不僅能有效節省儲存空間，也讓地圖資料更符合個人需求。

步驟 1：打開蘋果地圖App，點選左下角的個人資料相片或姓名縮寫。

步驟 2：於展開的選單中，找到「離線地圖」。

步驟 3：這裏會出現已下載的離線地圖及佔用空間，點選想要刪除的離線地圖。

步驟 4：進入選單後，找到「刪除地圖」。

步驟 5：接著會跳出確認選單，直接點選「刪除地圖」。

步驟 6：若要有效管理空間，可在步驟3畫面，將「自動更新」關閉，以避免自動下載新地圖。



