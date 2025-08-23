手機訊號爆格卻無法上網？5招幫你恢復連線　飛行模式竟很有效

現代人生活離不開，手機更是許多人工作與娛樂的必需品，當顯示有訊號卻無法上網時，這種卡卡的情況更讓人感到焦躁不安。但這種問題大多來自環境或手機設定的異常。



《風傳媒》整理了幾個常見的原因與解決方法，幫助您快速恢復連接，讓手機重新順暢上網。若問題持續，建議聯繫電信從業者確認是否有基站維護或帳戶問題。

為何手機有訊號但沒網絡？

當您的手機顯示有訊號卻無法使用時，可能是以下原因所導致。

1. 基站故障：若附近的基站正在維修或出現問題，即使顯示有訊號，仍可能無法正常運作。

2. 覆蓋不足：在覆蓋較差的地區（例如偏遠地區或建築物內），行動數據可能會突然中斷。

3. 系統更新問題：iOS系統更新可能導致臨時的連接異常。若系統版本過舊，可能無法支援最新的設定，影響連接穩定性。

4. SIM卡接觸不良：SIM卡可能因灰塵積聚或接觸點損壞而運作不良，導致訊號正常但無法使用行動數據。

方法一：開關飛行模式

開關一次飛行模式，可能會修復手機沒法上網的問題。（sten-ritterfeld@unsplash）

若你的手機顯示有訊號但無法上網，一個簡單又快速的方法是使用飛行模式來重置連接。這個操作可以迫使手機斷開所有無線連接，包括Wi-Fi、藍牙和行動數據，然後重新建立連接，解決塞車或訊號不穩定的問題。

步驟1：開啟飛行模式：向下滑動拉出控制中心，點擊「飛行模式」按鈕啟動飛行模式。

步驟2：等待幾秒鐘：保持幾秒鐘的時間，讓手機斷開所有無線連接。

步驟3：關閉飛行模式：再次點擊「飛行模式」按鈕關閉，讓手機重新連接。

方法二：重開流動數據

如果你的iPhone顯示有訊號但無法使用，一個簡單且有效的方法是重開流動數據服務，這有助於刷新連接並重新連接到最近的基站，解決可能由訊號不穩定引起的問題。

步驟1：重開行動服務並檢查4G訊號

進入「設定」＞「流動網絡」。

關閉「流動數據」，等待約10秒鐘後再重新開啟。

確認「行動數據選項」已設為4G訊號，這樣有助於確保連接到最快的。

步驟2：重置設定並重啟手機

若重開流動數據後問題仍未解決，可以嘗試重置設定，這會將所有與相關的設定恢復到出廠狀態，包括Wi－Fi密碼和VPN設定，解決由錯誤設定或損壞的配置檔案引起的問題。

前往「設定」＞「一般」＞「移轉或重置iPhone」＞「重置設定」。

完成後，iPhone會自動重啟，並恢復設定。

方法三：重新開機

有時候，手機卡頓會導致連線異常。可以先關機，停止所有運行中的程式並清除暫存檔案，這樣有助於釋放更多儲存空間，等待數分鐘後重啟，避免問題持續延伸。

有Home鍵的裝置：長按「電源」鍵，滑動關機滑桿，等待數分鐘後再按「電源」鍵開機。

無Home鍵的裝置：同時長按任一「音量」鍵和「電源」鍵，滑動關機滑桿後關機，再按「電源」鍵開機。

方法四：檢查SIM卡

當您的iPhone顯示有訊號卻無法使用時，SIM卡的損壞或接觸不良可能是原因之一。以下提供幾個步驟，幫助您檢查並修復相關問題，適用於iPhone11／12／13／14／15／16系列。

手機顯示有訊號卻無法使用時，SIM卡的損壞或接觸不良可能是原因之一。（brett-jordan＠unsplash）

步驟1：檢查與清潔SIM卡

取出SIM卡：使用退卡針將SIM卡托盤推出。

清潔晶片：用乾淨的棉布輕輕擦拭SIM卡上的晶片，清除灰塵或油污，避免影響與手機的接觸。

步驟2：正確安裝SIM卡

將清潔後的SIM卡重新正確地放置於托盤上。

確保方向無誤，然後推入iPhone插槽。

檢查屏幕上是否顯示電信服務商名稱與訊號圖示。

步驟3：檢查SIM卡狀況

觀察是否損壞：取出後檢查SIM卡是否有明顯的磨損或破損。

重新安裝確認接觸良好：如果SIM卡外觀正常，請確保正確安裝並與手機接觸點緊密接觸。

若完成上述步驟後仍無法解決問題，建議更換新的SIM卡或聯繫電信從業者尋求協助，確保功能恢復正常。

方法五：詢問電信從業者

隨著3G逐漸邁向5G前進，現今的電信技術不斷升級，為了提升服務質量，電信從業者會定期更新設定，滿足市場需求。如果你發現iPhone顯示4G訊號滿格，但無法順利上網，可能是設定需要更新。以下是檢查是否有可升級選項的步驟，幫助你解決這個問題。

步驟1：進入「關於本機」頁面

打開你的iPhone，進入「設定」＞「一般」＞「關於本機」。在這個頁面等待幾分鐘，系統會自動檢查是否有可用的電信設定更新。

步驟2：檢查並安裝更新

及時更新系統（iPhone手機截圖）

如果電信從業者已釋出更新，你的裝置將會彈出更新提示。點擊「更新」，系統會自動下載並安裝更新，這樣可以修復任何與設定有關的問題。

需要注意的是，電信從業者會不定期發佈更新，這些更新通常用來改善連接質量或解決已知的問題。如果發現更新選項，建議你立即安裝，以確保手機能順利連接。完成更新後，通常問題就能得到解決，讓你的4G訊號恢復正常上網功能。

若還有以上問題尚未解決，建議聯繫客服尋求幫助。

