iPhone用家終於可以邊講電話邊錄音　免下載App還能錄音轉文字

果粉注意！蘋果官方日前釋出iOS 18.4新版本，並新增多款功能，更公布Apple Intelligence加入了中文支援，不過目前僅有簡體中文，尚未推出繁體中文版。



與此同時，備受外界期待的「通話錄音轉錄文字」功能，如今隨著iOS 18.4上市，並經過實測發現已經可以使用，只要用戶為iPhone 13之後的手機，且完成系統更新，即可在通話錄音後，於備忘錄上自動轉成逐字稿，但目前不支援LINE、WhatsApp等第三方程式的通話錄音。

iPhone邊講電話邊錄音！免下載App就能錄，還能轉成逐字稿

終於有內置的通話錄音功能（unsplash@nathan-dumlao）

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自從iOS 18推出後，蘋果官方除了新增AI服務等功能外，也首度內建「電話錄音功能」，讓用戶不必依賴外部應用程式進行iOS電話錄音，而iPhone的電話錄音還能利用Apple Intelligence將錄音內容轉錄為文字。不過，要注意為遵守法規，在透過iPhone啟用通話錄音時，對方會收到正在錄音的提示，並且可以選擇是否同意通話錄音或掛斷，如果對方同意，蘋果電話錄音功能就會開啟，iPhone也才會開始錄製通話。

而在iOS 18.4上市後，於Apple Intelligence表現方面，最矚目的仍是「通話錄音轉錄文字」功能，並支援多語言系統，包含英文、西班牙文、葡萄牙文、意大利文、法文、德文、日文、韓文、簡體中文均可支援音訊逐字稿。不過目前可支援的機型只有iPhone 13系列及更高型號，例如iPhone 14、iPhone 15和iPhone 16等系列，才具備更強的處理與存儲性能，並保證錄音功能的穩定運行，只要完成系統更新，即可使用此功能。

此外，官方目前還不支援第三方App通話錄音，包含LINE、Messenger、WhatsApp等免費通訊軟體都無法使用，若有錄音及轉換文字檔需求的用戶，只能下載其他第三方App進行錄音。

如何開啟iOS 18通話錄音

1. 前往 iPhone上的「電話」App並撥打電話。

2. 通話期間，點一下「開始錄音」。

3. 雙方通話參與者都會聽到通話錄音的音訊通知。

4. 若要停止錄音，請點一下「停止」或直接掛斷電話。

5. 電話錄音會自動儲存到「備忘錄」App 的「通話錄音」檔案夾中。

6. 若要在「備忘錄」App 中檢視通話，請點一下「檢視已儲存的通話」。



延伸閱讀：iOS 18語音捷徑輕鬆掌握 截圖、開相機、手電筒、靜音說出來便可（點擊連結看全文）

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如何檢視通話逐字稿

1. 前往iPhone上的「備忘錄」App 。



2. 選取「通話錄音」檔案夾中的一則備忘錄，然後點一下「逐字稿」。



蘋果提醒，系統會自動轉錄使用支援的語言說出的話。如果沒有看到「逐字稿」，表示此iPhone不符合最低需求或是沒有偵測到支援的語言。



3. 在逐字稿中會辨識出每段話的發言者，並建議用戶在查看逐字稿時，可執行下列任一項操作：

．播放特定音訊段落：選取你要聽的文字。

．搜尋逐字稿：點一下 「更多」，然後點一下「在逐字稿中尋找」。

．拷貝逐字稿：點一下 「更多」，然後選擇「將逐字稿加入備忘錄」或「拷貝逐字稿」。

．儲存或刪除錄音：點一下 「更多」，然後選擇選項。特別注意，刪除錄音也會同時刪除逐字稿。

．檢視錄音的波形： 點一下 「隱藏逐字稿」。



如何關閉通話錄音

1. 前往「設定」> App >「電話」。



2. 點一下「通話錄音」，然後關閉「通話錄音」。



至於Android的用戶，可以使用「Cube ACR」等軟體，可以免費錄音一般語音通話，還特別提供多款社群通訊軟體的錄音功能，包括LINE、Facebook、WhatsApp、Telegram。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone邊講電話邊錄音！免下載App就能錄，還能轉成逐字稿】