iPhone突然變慢變窒？小心儲存空間爆滿　教你幾招自救騰出空間

現在的iOS系統更新頻率較快，對於一些舊機型用戶來說，經常會遇到iPhone使用突然變慢（Lag）的情況。例如切換App經常慢半拍、鍵盤輸入跟不上手、莫名其妙清後台等等。很多人的第一反應是：「庫克（Tim Cook）是不是又想讓我換手機了？」



先別慌，如果你的iPhone是突然變慢，而不是長期愈來愈慢，很可能不是硬件出了問題，而是系統後台正在默默運作。可以嘗試這樣操作：

打開設定→一般→iPhone儲存空間。



如果這裏顯示「正在最佳化相片」、「正在同步」等後台任務，或者儲存空間已經接近爆滿，手機就容易出現變慢。蘋果官方也提到，當裝置儲存空間不足時，系統效能可能受到影響。

現在的iOS系統更新頻率較快，對於一些舊機型用戶來說，經常會遇到iPhone使用突然變慢的情況。（示意圖，Unsplash@William Hook）

尤其是很多人手機裏拍了幾萬張相片、存了大量影片，儲存空間只剩幾GB的時候，iPhone必然會出現變慢。這裏有個很實用的方法：還是進入iPhone儲存空間，刪除長期不用的大型App、重複影片以及快取檔案，盡量給系統預留10GB以上的可用空間。很多用戶清理完空間後，流暢度都會有明顯改善。

另外還有一個很多人忽略的情況：系統更新後的幾天。

每次升級iOS後，手機都會在後台重新建立相片索引、分析檔案、同步數據。這期間發熱、耗電、輕微變慢其實都比較常見。蘋果官方說明中也提到，升級後後台處理任務可能持續一段時間。

當然，如果只是偶爾出現變慢，重新開機確實是個有效辦法。別小看這個操作，它能把很多臨時快取和異常處理程序都清理掉。所以，下次iPhone突然變慢，先別急着研究新手機。先看看儲存空間是不是快爆滿了，再確認最近有沒有進行系統更新。

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