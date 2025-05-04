iPhone紅點通知標示滿到崩潰？簡單設定一鍵關閉：還給你乾淨介面
撰文：T客邦
出版：更新：
在 iPhone 主頁中應用程式的右上方，會透過「紅點標示」來提醒使用者有多少訊息尚未查看。
不過現在垃圾訊息越來越多，有時候甚至會多到沒有辦法一個一個點掉。如果覺得通知很影響螢幕畫面的話，其實可以透過設定，一鍵隱藏紅點標示，還給你一個乾淨的使用介面。
iPhone紅點通知標示滿到崩潰？
+2
步驟 1：應用程式的紅點通知，會顯示未讀訊息數量。想要隱藏的話，則先進入設定。
步驟 2：滑到最底，找到「App」類別並點擊。
步驟 3：進入後，畫面會列出所有已安裝的 App，找到要關閉紅點的應用程式並點進去。
步驟 4：然後選擇「通知」選項。
步驟 5：接著點選「標示」按鈕，使其從綠色轉為灰色就是關閉。
步驟 6：完成設定後，該 App 就不會再顯示紅點標示了。
延伸閱讀：iOS 18一鍵降低環境雜音 吵雜環境也能清晰對話 iPhone用家必試（點擊連結看全文）
+8
延伸閱讀：iOS 18一鍵降低環境雜音 吵雜環境也能清晰對話 iPhone用家必試（點擊連結看全文）
如何在iPhone瀏覽器Safari啟用網頁關鍵字搜尋？Ctrl+F功能藏這裏外出時iPhone經常沒電？日本達人教Wi-Fi自動化設定：省電又方便Android手機怎傳照片給iPhone？內建這功能原畫質照片互傳零難度輸錯iPhone密碼多少次會被長鎖？原來有這安全機制 2方法救回會議中沒法接聽電話？iPhone即時語音留言 1鍵讓對方掌握你狀況坐車玩手機不再頭暈想吐 iOS 18有這隱藏功能：iPhone防暈車模式
【本文獲「T客邦」授權轉載。】