iPhone紅點通知標示滿到崩潰？簡單設定一鍵關閉：還給你乾淨介面

在 iPhone 主頁中應用程式的右上方，會透過「紅點標示」來提醒使用者有多少訊息尚未查看。



不過現在垃圾訊息越來越多，有時候甚至會多到沒有辦法一個一個點掉。如果覺得通知很影響螢幕畫面的話，其實可以透過設定，一鍵隱藏紅點標示，還給你一個乾淨的使用介面。

iPhone紅點通知標示滿到崩潰？

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步驟 1：應用程式的紅點通知，會顯示未讀訊息數量。想要隱藏的話，則先進入設定。

步驟 2：滑到最底，找到「App」類別並點擊。

步驟 3：進入後，畫面會列出所有已安裝的 App，找到要關閉紅點的應用程式並點進去。

步驟 4：然後選擇「通知」選項。

步驟 5：接著點選「標示」按鈕，使其從綠色轉為灰色就是關閉。

步驟 6：完成設定後，該 App 就不會再顯示紅點標示了。

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】