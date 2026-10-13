日本購物小心「被多刷」　網友福岡旅遊中招　走前核對避免多收費

赴日旅遊不少人都會安排藥妝、百貨採購行程，不過結帳時最好別只顧著整理戰利品。一名台灣女網友近日分享，日前和妹妹前往福岡旅遊，在唐吉訶德採買後分別到不同櫃位辦理退稅，沒想到兩人竟都碰上「商品被多刷一次」的情況，所幸全程盯著結帳過程才及時發現。



貼文曝光後更釣出多名苦主，表示自己在東京、札幌等地也曾遇過類似狀況。

事主在Threads發文表示，和妹妹前往福岡旅遊，在唐吉訶德採買完準備到退稅櫃檯結帳，由於兩人分別前往不同櫃位、由不同店員處理，沒想到最後卻發生相同狀況，都有其中一項商品被重複刷入帳單。

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事主透露，幸好姊妹倆結帳時都有全程看著螢幕，一發現商品數量不對就立刻反映。她自己碰上的店員起初還不願承認，直到她當場將商品重新數過一次，對方才刪除多刷的品項，妹妹那邊則是後來有其他日本店員出面確認，問題才順利解決。

這次經驗也讓事主特別提醒，赴日大量採購時一定要仔細確認結帳品項、數量及金額，「奉勸大家結帳真的要好好盯著」，尤其購買商品數量一多，很容易在沒有察覺的情況下多付錢。她也擔心，若免稅紀錄與實際攜帶商品出現落差，又剛好遇上海關查驗，可能徒增後續說明的麻煩。

貼文曝光後，留言區很快釣出一票有相同經驗的旅客。一名網友表示，自己曾在澀谷西武百貨購物，被多刷一瓶2580日圓的ReFa護髮油，直到搭計程車回到旅館後才發現，但因住宿地點距離澀谷太遠，只能放棄返回處理，並提醒「尤其買得多的時候，一定要再點一次數量」。另有人透露，上個月在札幌狸小路唐吉訶德也曾被多刷一件商品，幸好當場就發現並反映。

還有網友分享，自己在東京唐吉訶德同樣碰過多刷商品的情況，「幸好有馬上發現」；也有人表示福岡地下街的松本清也曾遇過類似問題。由於不同地區、不同店家都有網友回報經驗，留言區有人忍不住懷疑「結帳也有KPI是不是啦」，甚至質疑究竟只是店員操作失誤，還是另有原因。不過目前僅能確認是網友個人消費經驗，並無證據顯示店家或店員有刻意多刷行為。

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不少旅日網友因此分享自己的防錯方式，有人表示，不論在哪間商店消費，都會在結帳前先確認商品總件數並粗估金額，付款後再重新核對收據上的品項、數量及找零；若一次購買大量藥妝、零食或伴手禮，更應趁還在櫃檯時完成確認，避免離店甚至回國後才發現問題。

事主最後也提醒，未來日本免稅制度改變後，更應養成核對消費紀錄的習慣。對準備赴日大採購的旅客而言，結帳後先花幾分鐘確認「商品件數、單價、數量與總金額」，若發現異常立即向店員反映，至少能避免回到飯店甚至返台後才發現帳目有誤。

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