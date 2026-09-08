日本最後悔去4景點？由布院金鱗湖上榜　達人：問題不在景點本身

不少人出國旅遊的首選是日本，甚至一去再去，無論是大都市踩點或小城市深度旅遊，到處都有旅人的身影。



近期網路上掀起「日本最後悔去的地方」的討論，包含藏王狐狸村、忍野八海、金鱗湖以及雲場池等知名景點都被點名。不過，台灣旅日達人林氏璧分析指出，部分景點評價不佳，關鍵其實不在景點本身，而是造訪時機出了問題。

相關文章：旅遊注意｜日本酒店呼籲旅客勿做「3件事」 直批1行為有礙觀瞻

+ 14

林氏璧在Facebook分享他的觀察，他認為，像是由布院的金鱗湖與輕井澤雲場池，若在不適合的時間前往，確實容易產生落差感。他進一步解釋，金鱗湖最具代表性的景色是清晨水氣形成的朝霧、夕陽餘暉，以及秋季紅葉時節，若是在陰天造訪，視覺效果自然大打折扣，可能會覺得「就是ㄧ個池塘」。他也坦言，自己旅行時同樣遇過天氣不佳或時機不對的情況，但問題往往在於「沒做足功課或運氣不好」，而非景點本身不值得。

他進一步舉例，若已經到由布院旅遊，多數人都會造訪湯之坪街道，而從該處步行至金鱗湖僅約9分鐘，「難道會因為網路評價就不去看看嗎？」他認為，日本多數觀光景點都能看出用心之處，「我都能找到他的優點獲得滿足，有所收穫。」

貼文曝光後，也引發不少網友共鳴：

「金鱗湖選對時間才有靈氣」

「去了第三次，才覺得忍野八海很美，所以運氣很重要，因為前二次天氣不好」

「雲場池要紅葉期才好看」

「由布院金鱗湖去兩次，第一次冬天下著雪，第二次夏天中午，景色完全不一樣！因為看過下雪的景觀，所以不覺得金鱗湖不漂亮，而是要在對的時候到」

「天氣不好，看不到富士山，整個感受差好多，蠻無聊的，但是春季晴朗的時候，有山景、有櫻花，整個就很美 ，季節和氣候是關鍵 」



不過，也有部分網友持不同看法：

「金鱗湖就是池塘，有霧也一樣」

「日本很多只是靠包裝，不就是破廟及大水塘而已，其實台灣很多景點先天條件比日本好，但被交通，空汙，砂石車，焚燒垃圾，除草劑，亂丟垃圾煙蒂，隨地抽煙，攤販⋯⋯等，破壞殆盡」。



相關文章：日本旅遊6大親身體驗 踩單車禁戴耳機 溫差愈大楓葉顏色愈鮮明

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本最後悔去的地方是哪？一票人點名「4景點」，專家曝：問題不在景點本身】