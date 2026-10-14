日本學校曬學生午餐「2肉丸配麵包」惹議　網民怒批：是監獄餐嗎

事情是這樣的，10月1日，礪波市官方X帳號發了一條日常推文，照例曬出當天小學的營養午餐。照片裏是一個餐包、一盒牛奶、兩顆肉丸配番茄醬、一小份黃瓜沙拉、一碗法式燉菜湯。盤子是白的，肉丸是兩顆，中間那片空白大得能當鏡子照。



配文還很認真地教孩子們怎麼吃麵包：「用手撕下一小塊，一塊一塊地吃。」說這樣能增加咀嚼次數，搭配蔬菜沙拉和豆類料理效果更好。官方大概覺得這是一條標準的「食育」宣傳。結果一發出去，評論區直接變了天。

日本礪波市官方曬出學生午餐，餐食份量引起網民討論。（X@tonami_city）

更多日本礪波市官方曬出的學生餐：

+ 4

日本網友集體破防

有人第一句就是：

還以為是惡搞帳號，結果居然是官方本尊，礪波市是爆發戰爭了嗎？

有人更狠：「這是監獄嗎？」還有人直接曬出對比：「這是我今天早上給心肌梗塞病患的病患餐。孩子們頭腦跟身體都在大量運動，希望可以多給一點。」連麵包都成了槽點：「配這種菜要怎麼吃麵包啊，好歹也附個果醬吧。」

最扎心的一條評論來自一個成年人：

明明繳了那麼多稅，吃的卻這麼寒酸。

這條推文在短時間內被轉發了1.4萬次，瀏覽突破2800萬。大量網友湧入礪波市官網想看更多午餐訊息，直接把網站衝癱瘓了。官方不得不在X上發了一條道歉：「目前由於訪問集中，市官網出現無法連接的情況。」

爭議起來之後，礪波市官方的回應更讓人無語

他們搬出了一套聽起來很科學的說辭：麵包日比米飯日咀嚼次數少，所以搭配蔬菜沙拉和豆類料理來增加咀嚼。翻譯一下就是：孩子們不是吃不飽，是在練習咀嚼。這套邏輯的問題在於，它把「量少」包裝成了「教育設計」。但家長和網友看到的不是教育，是盤子裏那兩顆孤零零的肉丸。

更微妙的是後續。礪波市官方X帳號在爭議之後繼續每天發午餐照片，10月6日的菜單突然變成了蛋包飯、咖喱飯、淺漬菜，比之前豐盛了不少。網友立刻開始調侃：

「這是被罵了之後緊急改善了吧」

「從戰時的飯變成現代的飯了」



但也有冷靜的網友指出：日本學校的午餐菜單是一個月前就定好的，跟被罵沒被罵沒關係。1號那天只是恰好排到了「麵包日」，6號恰好排到了「咖喱日」。說白了，不是改善，是運氣。

更有網友點出了現在真正的背景：食材費漲了，給食費卻在往下壓。

材料費高漲，各自治體（各級地方政府）的午餐一年比一年寒酸。

還有人提到「給食費無償化的浪潮」正在擠壓午餐預算。

這不是臆測。日本政府在2025年底達成協議，從2026年4月起，公立小學給食費由財政支援，每名學生每月5200日元（約258港元），家長負擔大幅減輕甚至歸零。聽起來是好事。但問題在於，財政支援的基準額度，參照的是2023年全國平均的約4700日元（約233港元），只加了物價上漲的部分。在食材成本飛漲的當下，這個額度夠不夠用，本身就是個問號。

這條新聞被轉到中國社交平台後，評論區畫風立刻不一樣了。中國網友的關注點很樸素：

「沒肉喔？」

「就這個量，對成長中的小孩來說，夠的可能就只有卡路里。」

「中國的營養午餐真的普遍在均衡及飽足感上好不少。」



有人開玩笑說「飯前吃還是飯後吃」，也有人認真分析：中國學校午餐依託的是集中採購和食堂體系，米飯管夠、菜量實在，雖然口味未必多好，但至少讓孩子吃飽這件事上沒含糊過。

其實在這件事之前，日本社會內部對中國學校午餐的討論就已經出現過一次。有日本網友在看到中國學校食堂的午餐照片後感嘆「為什麼米可以這樣足量供應」，甚至有人懷疑是擺拍。但更多人的反應是：「撇開口味和外觀不談，這樣的學校午餐分量實在讓人羨慕。」

官方的本意是好的。日本學校午餐的「食育」理念確實有一套值得學習的東西：讓孩子參與配餐、了解食材、養成不剩飯的習慣，這些在全球範圍內都是標杆。

但「食育」的前提是「食」。一個正在長身體的孩子，午飯只有兩顆肉丸和一個麵包卷，不管你怎麼解釋咀嚼次數和營養配比，家長的第一反應一定是：他下午會不會餓，就是一個家長最樸素的擔心。

延伸閱讀：日本小學「超孤寒午餐」曝光捱轟 網民貼圖諷：監獄餐也比它豐富（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 25

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】