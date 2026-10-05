留學生才懂的美國大學飯堂悲歌　半生熟豆配腥味魚　難吃卻仍暴肥

出國前誰沒聽過「Freshman 15」（指大學新生入學第一年會增重15磅）？當時我嗤之以鼻——漢堡披薩（薄餅）我一口不碰，憑自制力控體重還不是隨手的事。結果在食堂吃了一年，體重照樣漲了好幾公斤。



飯難吃得天天被吐槽，人卻胖了？翻翻自己拍的食堂照片才看懂：

真正讓你胖的，從來不是那口明知是垃圾的炸雞，而是那些「看起來人畜無害」的隱形熱量炸彈。

白人飯不香 甜品來補洞

先看第一張食堂照：意粉配雞肉、半生不熟的豆子、一塊略帶腥味的魚、烤糊了的紅薯薯仔。

意粉配雞肉、半生不熟的豆子、一塊略帶腥味的魚、烤糊了的紅薯薯仔。（北美留學生提供）

乍看沒毛病，細看才嚇一跳——那塊雞胸是炸的。食堂最愛油炸，把本就乾巴巴的雞胸炸得又油又乾，吃一口就瘋狂想念國內的蒸煮燉滷。

這頓下肚肚子是不餓了，心卻空落落的。於是和無數留子一樣，你轉身去拿左上角那塊小蛋糕「補個洞」。別看它小小一塊，黃油、糖、frosting 一樣不少，還帶着股奇特的香料味——一查，一份 serving 400 卡。啊，又是在美國「餓得肥頭大耳」的一天。

有同學說那我吃亞洲菜總行了吧？還是天真。偶爾食堂冒出炒麵炒飯，排完長隊狼吞虎嚥夾一筷子，酸甜味鹹就是沒有家裏的味兒。等囫圇吞下才看見——碗底全都是油，你信誓旦旦再也不信，一周後還是被披着亞洲菜名的熱量炸彈騙。

小食堂只有一兩個窗口，總不能餓着進餓着出，於是又順手拿了塊 maple pumpkin cheesecake，一個 serving 500 大卡。

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早餐麥片 披着穀物外衣的糖

這裏說的 cereal，和很多人以為的「健康食品」燕麥（oatmeal）完全兩碼事。

剛來美國，誰不被早餐區五顏六色的麥片勾走：Cinnamon Toast Crunch、Lucky Charms、Frosted Flakes、Froot Loops。看起來像穀物、吃起來香香脆脆、還不是油炸，似乎是個穩妥選擇。

七彩早餐麥片示意圖。（Haley Owens／unsplash）

然而這些麥片主料往往是精製穀物、糖和粟米糖漿，有些品牌超過 30% 的熱量來自添加糖。更要命的是飽腹感極差——早上剛吃完一大碗，十點就餓了。

對比之下，早餐區大鍋裏的 oatmeal（燕麥粥）才是真良選：味道寡淡比不上香脆麥片，但勝在高纖維、飽腹強、幾乎沒添加糖。

沙律醬與甜品區 最危險的坑

有人想，那我啃菜葉子總沒錯吧？理論上對，問題出在旁邊那排沙律醬。夾一大盤生菜黃瓜西紅柿，最後豪邁澆幾勺 dressing，熱量直接翻倍。以油為基底的 ranch，兩勺就奔 100 多卡。想控卡又受不了空口吃草，選 balsamic vinaigrette 或標註 fat-free 的醬更穩。

但要說食堂最危險區域，第一名一定是甜品區。美式甜點種類多、量大、唾手可得，最考自制力。以一份 serving 算：布朗尼 250–450 卡、瑪芬 300–550 卡、芝士蛋糕 250–450 卡起步。來美後最大的變化之一，就是對甜味的耐受度越來越高，從嫌棄到每天想吃。我的辦法：提前用食堂 App 查熱量挑低的，或和朋友分着吃，每天只選一種。

還有那台能自己打的雪糕機——原味一杯 150–200 卡，加蛋筒、巧克力醬、奧利奧碎、焦糖醬直接奔 500。嘴饞就打幾口過嘴癮，別每次打滿一個甜筒。

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貝果咖啡汽水 不知不覺的加餐

很多留子的經典早餐：貝果 + 奶油奶酪，一個貝果 250–350 卡，一份奶油奶酪 80–120 卡，合計 330–470 卡，當早餐完全 OK。坑在於，有人把它當正餐之間的能量補充，等於每天憑空多吃一頓飯。正餐間餓了，備點堅果、水果、相對健康的零食更靠譜。

貝果。（Girl with red hat／Unsplash）

咖啡也是：在國內從不喝，到美國趕 due 一天兩三杯。除了美式，花裏胡哨的糖漿、奶油、全脂奶才是長肉元兇，換成低脂奶甚至杏仁奶，熱量立刻友好。

還有那台無限續杯飲料機，一杯接一杯根本算不清。正常碳酸飲料一杯約 100 卡，午晚各一杯，一天額外 200–300 卡不誇張。換成 Coke Zero、Diet Coke、無糖氣泡水，或沖個茶包加冰，解暑又不虧。

炒蛋都用油泡 怎麼躲開隱形油

這一條最沒人想到，據在食堂打工的朋友爆料，官方食譜裏炒雞蛋的用油量一度讓她下不去手，只能硬著頭皮倒。所以想健康，優先選 salad bar 裏的水煮蛋。

同理，食堂的 stir fry 普遍油到懷疑人生，能選 boil 或 steam 這種肉眼可見少油的做法就優先。說到底，大一 forced 住校 + 強制買 Meal Plan（甚至 Unlimited），買都買了不去吃覺得虧，自助餐模式又讓人總想「吃回本」。

所以關鍵不是不吃，而是認出那些披着健康外衣的隱形炸彈——它們才是讓你在「吃得差」的同時還悄悄胖了的真兇。

寫在最後

來美國容易長胖，並不完全是因為食量變大了，而是美國食品工業實在太發達：高糖、高油、高熱量的精加工食品隨處可見，還便宜。很多時候你覺得自己飯量比國內還小，實際攝入的熱量已經悄悄翻了一倍。

再加上美國社會對身材包容度高，隨便評價別人外貌體重是很失禮的事。所以體重漲幾斤，真是非常正常的現象。別因為幾斤變化陷入焦慮，更別為了減肥極端節食。好好利用學校健身房多動一動，體重慢慢就穩了。

留學本身已經很消耗精力，各位留子在外面扛着一切也不容易。這篇文章不是教大家在食堂吃草，只是希望你在享用 Meal Plan 的同時，對這些隱形熱量炸彈多一點了解，畢竟——長胖可以，但至少要明明白白地長（打趣）。

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