年輕人棄手搖飲改「喝大水」隨身大水樽成熱潮　醫警：小心水中毒

放下手搖奶茶與咖啡，隨身改拎一個大水瓶，近日內地社交平台突然掀起一股名為「大水理論」的熱潮，不少年輕人棄用精緻杯具，換上1.5甚至2公升容量的巨無霸水樽，甚至衍生出不少無厘頭金句。不過，雖然多飲水好處多，但醫生特別提醒：喝大水並不等於健康飲水，隨時有機會喝出意外！



大水理論源於近日內地社交平台抖音網民發佈影片，不少人紛紛跟風拿起大水樽，擰開蓋仰頭大口灌水。（抖音@長安二球.（大水教父））

甚麼是「大水理論」？

據內媒《搜狐新聞》報道，大水理論源於近日內地社交平台抖音網民發佈影片，不少人紛紛跟風拿起大水樽，擰開蓋仰頭大口灌水，配文是「弱者喝飲料，強者喝大水」或「小水解渴，大水解人生」等無厘頭金句。

（抖音@長安二球.（大水教父））

隨後話題「嚴肅進入大水時代」亦迅速登上微博熱搜榜，更與早前流行的「薄肌理論」、「大睡理論」組成理論家族，並稱為「當代年輕人極簡健康三部曲」。這類短小、易懂、易跟拍的範本之所以能快速爆紅，是因為平台需要可複製的流量，而過程中年輕人則獲得了一次低成本的自我肯定，因為不需要花大價錢，只要拿起一個大水樽，就能向身邊人證明自己正在過一種精緻、自律的健康生活。

薄肌理論：近時年輕人所推崇的適度健身新理念。追求低體脂率、流暢肌肉線條。打造「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的精瘦體態，與過去盲目追求大塊肌肉的厚肌審美恰恰相反。



大睡理論：晚上十點入睡，每天睡夠八小時，拒絕報復性熬夜，主打的就是斷電重啟。



大水理論爆紅後，不少網民紛紛跟風隨身帶大水樽出街。（小紅書截圖）

權威研究證實2大健康效益

將奶茶、果汁及高糖咖啡換成白滾水，最直接的好處是省錢，同時亦能大幅減少糖分與熱量攝入。權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》子刊（JAMA Network Open）發表的一項系統性分析，在匯集1,464份研究並深入分析18項隨機對照試驗後，證實增加飲水量確實一定健康益處：

有助超重人群減重：研究發現，超重或肥胖成年人若在餐前飲水（每天累計1.5公升），持續12周至12個月後，減重效果顯著優於不在餐前飲水的人群。專家分析，餐前飲水有助增強飽腹感，從而減少膳食總攝入量，同時亦替代了高熱量飲料。

顯著降低腎結石風險：針對25至50歲健康成年人的研究指出，每天額外增加2公升飲水量可降低患結石風險；而對於首次確診鈣質腎結石的患者，增加飲水量至每日尿量高於2公升，5年內每100人中的復發人次減少15名，且復發時間亦明顯推遲。

將奶茶、果汁及高糖咖啡換成白滾水，最直接的好處是省錢，同時亦能大幅減少糖分與熱量攝入。（《新聞女王》劇照）

醫生警告：切忌大口狂灌！小心水中毒

雖然喝水好處多多，但浙江省中山醫院內分泌科主任醫師徐英英提醒民眾，「喝大水」並不等於科學飲水，如果在短時間內大口猛灌，隨時有機會誘發低鈉血症，即俗稱的「水中毒」。

雖然喝水好處多多，但「喝大水」並不等於科學飲水，如果在短時間內大口猛灌，隨時有機會誘發低鈉血症，即俗稱的「水中毒」。（《繼承者們》劇照）

當短時間內攝入過多水分，超過腎臟的調節與排出能力時，血液中的鈉離子濃度會被稀釋，導致稀釋性低鈉血症。患者可能出現頭痛、惡心、乏力，嚴重時甚至會產生意識障礙。亦建議一瓶1.5升或2升的水，應該在一整天內分多次少量飲用。