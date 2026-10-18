日本購物｜DONKI招牌顏色分4等級　哪間唐吉訶德品種最多最慳錢？

到日本旅遊，衝一波唐吉訶德掃貨幾乎是標配行程，但你是否也曾逛到懷疑人生，覺得走道擠到像在打仗？其實，這間連鎖巨頭隱藏著「等級之分」。想要逛得優雅、買得精準，關鍵全在門口的「招牌顏色」。



今天就幫大家整理這份超實用的選店懶人包，下次出國別再傻傻衝錯間！

DONKI不同顏色招牌（01製圖）

唐吉訶德不同顏色招牌是什麼意思？

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1. 一般店 (Standard)：最純粹的尋寶聖地

最經典的黃色招牌，是多數觀光客的第一印象。這裡販售的品項最為雜多，雖然走道空間相對狹窄，但那種在層層疊疊的貨架中挖掘限定好物的「探險感」，正是它最吸引人的地方。如果你熱愛尋寶、不在乎環境擁擠，選它準沒錯。

2. MEGA店：購物狂的夢幻旗艦店

內行購物狂一致首選！MEGA店最大的特色就是「大」，走道寬敞到不再需要側身禮讓。除了貨源更齊全，最狂的是它結合了生鮮超市，從和牛、頂級水果到各類熟食應有盡有。特別推薦給「自駕遊」的旅客，開車來載宵夜與手信簡直爽度滿分。

3. PLATINUM店：顛覆想像的「白金級」體驗

出沒在東京白金台等高級住宅區，這款白色招牌的唐吉訶德走的是精緻路線。捨棄了原本喧鬧的氛圍，提供更具質感的選品與購物環境，適合不喜歡喧囂、追求購物品質的品味旅人。

4. ドミセ (Domise)：極致CP值的自家品牌專賣店

如果你是唐吉訶德自家品牌「情熱價格」的死忠粉絲，看到紫色招牌的Domise請立刻進去。這裡專門販售官方研發的高CP值神物，少了品牌溢價，多的是實用與低價。想找傳說中的「便宜好物」來這間絕對不會失望。

旅行的時間有限，體力更應該揮霍在對的地方。下次踏入唐吉訶德前，先抬頭看看招牌，根據你的購物需求與交通方式選店。無論是想要體驗生鮮超市的震撼，還是追求極致的省錢攻略，選對顏色，才能真正體驗到這間「驚安殿堂」的魅力！

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