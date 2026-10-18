日本購物｜DONKI招牌顏色分4等級 哪間唐吉訶德品種最多最慳錢？
撰文：JUKSY 街星
出版：更新：
到日本旅遊，衝一波唐吉訶德掃貨幾乎是標配行程，但你是否也曾逛到懷疑人生，覺得走道擠到像在打仗？其實，這間連鎖巨頭隱藏著「等級之分」。想要逛得優雅、買得精準，關鍵全在門口的「招牌顏色」。
今天就幫大家整理這份超實用的選店懶人包，下次出國別再傻傻衝錯間！
唐吉訶德不同顏色招牌是什麼意思？
+3
1. 一般店 (Standard)：最純粹的尋寶聖地
最經典的黃色招牌，是多數觀光客的第一印象。這裡販售的品項最為雜多，雖然走道空間相對狹窄，但那種在層層疊疊的貨架中挖掘限定好物的「探險感」，正是它最吸引人的地方。如果你熱愛尋寶、不在乎環境擁擠，選它準沒錯。
2. MEGA店：購物狂的夢幻旗艦店
內行購物狂一致首選！MEGA店最大的特色就是「大」，走道寬敞到不再需要側身禮讓。除了貨源更齊全，最狂的是它結合了生鮮超市，從和牛、頂級水果到各類熟食應有盡有。特別推薦給「自駕遊」的旅客，開車來載宵夜與手信簡直爽度滿分。
3. PLATINUM店：顛覆想像的「白金級」體驗
出沒在東京白金台等高級住宅區，這款白色招牌的唐吉訶德走的是精緻路線。捨棄了原本喧鬧的氛圍，提供更具質感的選品與購物環境，適合不喜歡喧囂、追求購物品質的品味旅人。
4. ドミセ (Domise)：極致CP值的自家品牌專賣店
如果你是唐吉訶德自家品牌「情熱價格」的死忠粉絲，看到紫色招牌的Domise請立刻進去。這裡專門販售官方研發的高CP值神物，少了品牌溢價，多的是實用與低價。想找傳說中的「便宜好物」來這間絕對不會失望。
旅行的時間有限，體力更應該揮霍在對的地方。下次踏入唐吉訶德前，先抬頭看看招牌，根據你的購物需求與交通方式選店。無論是想要體驗生鮮超市的震撼，還是追求極致的省錢攻略，選對顏色，才能真正體驗到這間「驚安殿堂」的魅力！
相關文章：旅遊注意｜在日本無故收到轉賬竟是「強押借貸」 警教2處理方法
+13
日本自由行｜實用旅遊APP推薦 翻譯/交通/匯率 天氣預報必下載日本旅遊必買藥品｜小包裝綜合感冒藥 夏日清涼止痛貼 附功效日本自由行｜福岡機場攻略：必逛8品牌+推薦4美食+3大手信必買日本旅遊刷信用卡要選日圓？專家：當地貨幣最划算 可避免手續費搭飛機去洗手間排長龍？空服員揭2大黃金時段 避餐車擋路免白等機場幫陌生人托運行李恐獲重罪？達人揭法律後果 附正確解決方法
延伸閱讀：
2026 日本退稅新制上路｜退稅多少幾 %、手續費、操作流程一次看！
【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】