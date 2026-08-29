日本自由行｜福岡機場攻略：必逛8品牌+推薦4美食+3大手信必買

近年來為什麼很多人會這麼愛跑福岡？很大的其中一個原因就是福岡機場實在太方便啦！一下飛機搭上地鐵，只要短短5分鐘就能直達博多市區，不用拉著行李轉車轉到懷疑人生，立刻就能開啟旅程～也因為交通實在太友善，讓福岡成為許多人自由行或快閃日本的首選目的地。而且2025年有擴大翻新過！



那麼福岡機場有哪些交通方式？哪些美食、伴手禮（手信）和店家呢？接下來就跟著小編一起快速了解吧！

福岡機場至市區交通

從福岡機場進市區的交通方式很簡單，可以分為三種：福岡地鐵、機場巴士、計程車，這三種基本上都不會花費太多時間或金錢，所以大家只要選擇自己合適、方便的方式就可以囉～

福岡地鐵

從國際線入境的旅客，要記得出關後，跟著國內線接駁巴士的指標走，出A3出口後搭乘接駁車前往「國內線」，車程大約5分鐘左右，一下車就能找到地鐵入口了。從機場搭到最熱門的博多、天神地區超級快，且一條線就能直達，非常方便～

機場巴士

如果不想轉車、希望一下飛機就能直達市區，那麼機場巴士就很適合你！從國際線入境後，只要跟著指標走，就能找到機場巴士乘車處。前往天神的巴士在8號、11號月台搭乘，而博多站方向則是在6、7、11號月台上車，詳細資訊可查詢官網。車程大約只要15～20分鐘，就能快速抵達福岡最熱鬧的區域，付款方式也很方便，可直接使用IC交通卡或信用卡支付，不過要特別注意，目前不接受現金付款，出發前記得先準備好喔！

計程車

福岡機場距離天神、博多市區真的超級近，搭乘計程車大約只要15-20分鐘就能抵達！車資通常落在1,500-2,500日圓左右，以日本來說算是蠻親民的價格。如果是和朋友、家人一起出遊，或是帶著很多大件行李，直接搭計程車其實相當划算又省力！

租車自駕

有租車想要在機場取車的人，福岡機場國際線1樓設有各大租車公司的服務櫃台，要注意這裡大多是無人櫃台，現場不會有服務人員駐點。抵達後只要拿起桌上的專用電話，向客服提供你的訂單編號或英文姓名，租車公司就會確認資料，並安排接駁車到指定站牌接你前往取車地點囉。

福岡機場必逛

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1. Onitsuka Tiger

近年人氣爆棚的Onitsuka Tiger，藉著復古時尚風格、輕巧薄底鞋設計，以及超有辨識度的經典「虎爪紋」，成為許多潮流愛好者的必收品牌！福岡機場店的空間相當寬敞，鞋款選擇也很豐富。如果在市區逛了一圈還沒找到心儀的尺寸或款式，登機前還能再到機場店碰碰運氣！

2. NEIGHBORHOOD

NEIGHBORHOOD是從裏原宿起家的街頭品牌，主理人「瀧澤伸介」很喜歡美國機車文化，牛仔褲、工裝、夾克都成了品牌最具代表性的經典單品。整體風格粗獷中帶點復古感，深受許多潮流玩家喜愛 ，男生們如果想要入手，剛好在福岡機場可以順便逛逛～

3. PORTER F.A.I.T

如果有在關注包包的人，應該都知道PORTER日本版在其他地方的價格其實不便宜！既然都來到日本，當然要把握機會逛～因為匯率加上免稅優惠的關係，不少款式換算下來都比其他地方便宜不少哦！

4. ISSEY MIYAKE

福岡機場的ISSEY MIYAKE店面空間非常大，同時包含了BAO BAO及PLEATS PLEASE旗下系列，不管是經典的幾何包款，還是辨識度超高的褶皺服飾這邊都有，部分商品價格和其他地方相比能省下不少，想買的可以趁機入手。

5. COSMETICS＆FRAGRANCES

福岡機場當然也有專櫃彩妝、保養、香氛品牌，必逛的像是有：lelabo、SABON、Kanebo、SUQQU、FANCL等。像小編就特別喜歡在日本入手lelabo，光是大罐的香水就能價差一兩千台幣呢！

6. BicCamera

國際線的BicCamera雖然店面不大，但商品的品項不少，從吹風機、美容家電等人氣電器，到玩具、公仔周邊、生活用品、旅行小物通通找得到。

7. UNIQLO

福岡機場的UNIQLO雖然不大間，但基本款想買還是有。如果還有一點候機時間，可以進去逛逛，說不定就能挖到剛好缺的那件戰利品。而且買一件就可以免稅了，方便又划算！

8. Kokumin 藥妝店

大家都知道日本藥妝店總是會有買不完的小物清單，在市區沒逛夠或有遺珠未買，別擔心～機場還有藥妝店讓你一路逛到最後一刻。

福岡機場必買伴手禮

回去前不用擔心伴手禮買不夠多，因為國際線的「土產小町」有賣超多福岡必買伴手禮，而且幾乎每一櫃都有試吃員，你可以先試吃後再決定要不要買，完全不怕大踩雷。

1. 花福堂

小編個人非常喜歡「花福堂」的鮮紅草莓（士多俾梨）千層糕，推薦先冰冷藏後再拿出來吃！冰冰涼涼的奶油夾心入口滑順細緻，搭配恰到好處的草莓香氣，甜而不膩。酥脆的餅乾和濃郁奶油融合，口感層次超加分，吃起來不像一般伴手禮餅乾，反而更像高級甜點店才會出現的精緻點心！

2. Sugar Butter Sand Tree

最近很多人喜歡在日本超商掃貨的就是Sugar Butter Sand Tree砂糖樹餅乾，而在福岡機場就可以買到福岡限定的甘王草莓口味囉～外皮非常酥脆，內餡的草莓香氣超級濃郁，來福岡想送草莓味的伴手禮選它就對了！

3. 博多明太子蝦餅

除了草莓餅乾，明太子當然也是必買之一！小編很喜歡博多明太子蝦餅，薄薄的一片，一咬下去明太子的鮮香和蝦子的味道在嘴裡散開，鹹香夠味又帶著酥脆口感，很唰嘴！ 一不小心就會嗑掉好幾包～

福岡機場必吃美食

HAKATA FOOD HALL

在國際機場完全不用擔心沒東西吃！過完安檢後，穿過時尚品牌、彩妝香氛櫃位，就會看到HAKATA FOOD HALL，一次集結了多間美食，其中也有福岡在地美食特色。這裡一整區就是一個美食街的概念，點完餐找個公共座位坐下來就能用餐。接下來就跟你們分享裡面有什麼好吃的吧～

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1. 釜喜利烏龍麵

釜喜利烏龍麵使用來自糸島的小麥自製麵條，吃起來滑順Q彈。湯頭用了鰹魚片和昆布熬煮，雖然偏像清淡口味，但每一口高湯都好好喝～麵條吸附著高湯，是那種看起來低調，吃過卻會默默愛上的美味！

2. 幸ちゃん拉麵

如果想在登機前再來一碗道地豚骨拉麵，小編推薦一定要試試「幸ちゃん拉麵」！他們家的豚骨湯頭香氣濃郁卻不會死鹹，比起許多人印象中的日本拉麵更加順口耐喝。搭配超大片又軟嫩的叉燒，吃起來很有滿足感！

3. 元祖牛腸鍋 樂天地

來福岡怎麼能錯過最具代表性的牛腸鍋！如果行程太滿還沒吃到也別擔心，登機前在機場還有最後補吃的機會～「元祖牛腸鍋 樂天地」是擁有超過50年歷史的老字號。有提供個人鍋選擇，就算是一個人也不用擔心吃不完。最吸睛的絕對是堆得像小山一樣高的韭菜，搭配高麗菜、牛腸一起熬煮，湯頭越煮越香。Q彈的牛腸更是精華所在，每一口都帶著滿滿油脂香氣。不過牛腸本身的風味比較油，如果平常不太敢吃內臟類，建議先確認自己能接受再挑戰唷～

4. 博多長濱海鮮丼飯

「博多長濱海鮮丼飯」選用當地新鮮捕獲的海鮮製作，滿滿生魚片鋪滿整個丼飯，光是端上桌就讓小編忍不住先拍好幾張照片。每一片魚肉都吃得到自然鮮甜，口感細緻又完全沒有腥味，新鮮程度真的一吃就知道！

2025年翻新後的福岡機場真的讓人好驚艷！不僅多了許多潮流品牌進駐，還集結了福岡在地美食、特色伴手禮和各種必買好物，不少人明明已經準備登機，卻還是忍不住一路逛到最後一刻。可以說福岡之旅還沒結束，荷包就先宣告投降啦XD下次來福岡，不妨先收藏這份福岡機場攻略，跟著小編一起買、一起吃！

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福岡機場常見問題

福岡機場可以過夜嗎？ 不能。福岡機場的營業時間為國內線是5:00-22:30，國際線是5:00-22:40（2-4樓營業至21:40）。如果是搭一大早清晨的班機，建議前一晚住在機場附近的住宿會比較方便哦！ 行李太多怎麼辦？福岡機場有機場寄送飯店的服務嗎？ 有的！福岡機場多處設有行李置物櫃。想使用行李寄送服務，國際線也有很多有寄送服務的櫃台。 想買伴手禮和吃美食，福岡機場國際線還是國內線比較好逛？ 雖然對於外國旅客來說光是國際線的土產小町就很購買了。但其實很多人都推薦有多餘的時間就去國內線逛，國內線的伴手禮商店更豐富好逛！不過要提醒大家，國際線與國內線之間只能搭乘接駁巴士往來，所以建議想逛就要提早一點去唷～

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2026福岡機場攻略】機場交通、必逛品牌、必吃美食、伴手禮】