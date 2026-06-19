日本旅遊必買藥品｜小包裝綜合感冒藥　夏日清涼止痛貼　附功效

玩日本不管是東京、大阪、沖繩、九州，只要去日本，日本美妝、日本藥妝甚至是日本藥品，絕對都是去日本必買必逛的清單之一，就算本來沒甚麼想買，走進藥妝店被那日本各式各樣的好物吸引後，走出藥妝店，每個人的手上絕對都是大包小包～



日本藥品有許多選擇，不管是吃的、擦的、保養的、養生的通通有，不過款式、功效看不懂怎麼辦？不用擔心，FunTime小編幫你整理了各式網路聲量高又好用的產品，趕快收藏起來！

日本旅遊必買藥品推薦（01製圖）

日本必買藥品清單

日本必買感冒止痛藥

1. 大正製薬綜合感冒藥

日本家庭必備，可緩解感冒之各種症狀，尤其是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽症狀緩解速度快速。小包裝設計適合隨身攜帶。

2. 森下仁丹 Medicare口腔潰瘍噴霧

體積輕巧方便隨身攜帶，具有微微的清涼感，使用時可以有效鎮定口腔發炎，是個相當方便的救急聖品。

3. EVE止痛藥

EVE止痛藥絕對是日本必買，吃了之後甚麼痛都飛走！舒緩生理痛、頭痛、齒痛、喉嚨痛、關節痛等症狀的效果非常好，發燒時解熱也OK，小顆粒的設計好吞食。兩種顏色包裝也有不同功效：

（1）EVE–A錠（白色包裝）

各種疼痛都可使用，尤其是生理痛、頭痛。

（2）EVE Quick錠（藍色包裝）

針對頭痛加強，標榜快速舒緩症狀，因藥效較強，特別還添加了氧化鎂，能促進吸收並且保護胃黏膜。

4. 新ルル–A錠

日本國民感冒藥之一，建議有流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等輕微感冒症狀的人使用，錠狀包裝適合放在辦公室或家裡。

5. 小林製藥 Nodonuru喉嚨痛噴劑EX Cool

喉嚨痛通常是喉嚨發炎或是腫脹引起的症狀，連吞口水都超難受！這款喉嚨痛噴劑能有效抑制細菌增生及發炎症狀，使用方式也相當簡單，將長形噴管放入嘴中按壓噴霧即可，噴起來涼涼的非常舒適，而且小小一罐非常好攜帶，絕對要多囤幾罐帶回家！

6. 口內炎貼片

日本有不少口內炎貼片的產品，就是把貼片貼在患部，而且黏著度高、消炎止痛且不怕脫落，不論吃東西、說話都沒問題！

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日本必買胃腸藥

1. WAKAMOTO 若元胃腸錠

日本有名的整腸藥，含有乳酸菌、啤酒酵母以及米麴菌，當然也有補充營養的維他命，適合容易消化不良的人。

2. 興和 KOWA克潰精Cabaginα腸胃藥顆粒

內有椰菜精的成分，可保護胃黏膜並改善過多胃酸的症狀，亦是一款相當知名的整腸藥。

3. 欣表飛鳴

日本知名的乳酸菌製品，含有3種不同的乳酸菌，包含比菲德氏菌、糞腸球菌及嗜酸乳桿菌，服用後可有效緩解腹瀉、腸脹氣及便秘。

4. 太田胃散

旗下有非常多不同包裝及效用的產品，包含胃散、錠劑等，還有加入漢方的胃腸藥，可以針對自己的需求挑選適合的商品。服用後胃部會有涼涼的感覺，能有效舒緩胃部不適。

日本必買眼藥水

1. 樂敦製藥 ROHTO GOLD眼藥水

針對中老年人設計的產品，可改善眼睛疲勞的情形，具有清涼舒爽感，亦適用於長時間操作電腦的人們。

2. 樂敦勁Z！眼藥水

具有清涼感的眼藥水，配戴隱形眼鏡也可用，可以緩解用眼過度的疲勞或眼睛乾澀的情形。含有硫酸鋅成分，也適用於從事戶外運動的人們。

3. FX NEO眼藥水

具有消除眼睛疲勞、去除眼部血絲以及預防紫外線照射引起發炎等三大特色，內含牛磺酸成分，可促進組織代謝，有效舒緩眼部疲勞。

4. 獅王獅美露40EXa眼藥水

含有高濃度維他命A，可以舒緩眼部疲勞並滋潤養眼，適用於眼睛紅癢等情況。

日本必買肌肉痠痛救星

1. 武田合利他命 EXPLUS

不用多介紹，我想日本常客們一定必帶這瓶武田的合利他命回家。日本各大藥妝店門口一定會放上這瓶「必買」藥品來吸引大家的目光，甚至會限制每人購買數量呢～它能有效緩解眼睛疲勞、肩頸腰背的僵硬及痠痛，是去日本必買的藥品NO.1！

2. Nichiban ROIHI 穴位止痛貼

這款痠痛貼布是圓形貼布，有大小尺寸可以選擇，直接貼在痠痛的穴位上，會有點微熱感，可以局部刺激血液循環，真的有減緩痠痛的效果唷！夏天還推出了藍色的涼感系列也一樣有效喔！

3. 久光製藥 撒隆巴斯

這款日本的痠痛貼布，貼起來有溫熱感，能促進血液循，不僅有「維他命Ｅ」，還添加「水楊酸甲酯」可以減緩發炎、舒緩疼痛。外用藥膏式的白色貼布，不但不容易脫落，大小也很適中，而且140片裝的售價非常划算，整體cp值超高，難怪銷量這麼好！

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日本必買皮膚用藥

1. 曼秀雷敦Acnes25藥用抗痘霜

和知名的PAIR痘痘藥類似，小護士的痘痘藥為乳狀、無藥味，因為質地清爽也不會乾燥脫皮，早上上妝前擦也非常適合，重要的是此款痘痘藥不僅是預防，塗在成人痘上還能有效抑制痘痘發炎的狀況，是效果非常好的日本藥品喔！

2. 池田模範堂 MUHI S 蚊蟲叮咬止癢軟膏

夏天蚊蟲非常多，不想要抓破皮可以試試這種止癢軟膏，能夠抑制癢、紅腫並有效快速消腫，而且帶有清涼感、方便好塗抹，是許多媽媽愛買給小朋友用的日本藥品。

3. 休足時間

出國逛街一整天必備，貼布含有高含水分子的凝膠體和植物成分，貼在小腿可以使足部倍感涼爽讓雙足充分放鬆。還有另一款是腳底顆粒按摩，都相當受到網友推薦。

4. 曼秀雷敦 AD 安膚康軟膏

又稱藍色小護士，絕對是日本必買的藥品之一，主要是針對皮膚癢的情況使用，因其滋潤的效果，亦可使用於消除皮膚乾燥。

5. 日本 ゼリア MOLENA 鼻下護理保濕棒

容易鼻下乾燥或是過敏擤鼻涕到鼻下破皮的人，真的必備這支鼻下護理保濕棒。小編自己超容易過敏，所以完全理解那種鼻子破皮的痛苦呀～ 這支保濕棒就像鼻下的護唇膏一樣，真的能有效改善鼻下乾燥的問題唷！

6. 小林製藥液體防水OK蹦

受傷時可代替OK蹦使用，在傷口塗上薄薄一層就能防止細菌入侵，還有防水效果，是網路上的人氣日本藥品！

FunTime小編買藥小提醒

雖然日本藥品效果好，受到許多人推薦，但若真的有身體不適時，常備藥只是暫時舒緩症狀，建議還是要去看醫生找出真正病因。

因日本對藥品的成分管制較不嚴格，有許多藥品成分在有些地方屬禁藥或處方用藥，吃多了可能會有成癮或副作用的情況，建議還是請醫生開處方再用藥。

日本國土交通省於2019年更新了出境行李規定，藥妝品托運行李總重量不得超過2公斤，且單項商品不得超過0.5公升或0.5公斤。

看完FunTime小編整理的內容，是不是已經在摩拳擦掌，準備到日本藥妝店大買特買了啊？雖然每樣效果看起來都很不錯，但是小編建議大家還是要適量購買，畢竟藥品放太久也不太好喔～

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2026日本必買藥品】精選網友藥品推薦，囤貨囤起來！】