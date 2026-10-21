公屋港媽索天價78萬禮金！恐嚇準女婿：無錢咪結婚留低養家

在香港傳統婚嫁習俗中，禮金向來被視為男方誠意的象徵，而現今的禮金一直都視為象徵式的祝福，早前就有網民因公屋家庭索取天價禮金而引起熱議，女方母親更恐嚇男方「冇錢就唔好學人結婚，留低繼續養家」。



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早前有網民在社交平台threads 發文，表示自己的友人與其女友是一對感情穩定的情侶，男方在籌備婚禮時，女方的母親—開出78.8萬港元的禮金要求，「唔使再畀雜費」，樓主表示「呆咗，佢哋冇諗過原來仲有父母會賣女」，女方更情緒崩潰數日，更遭到其母的恐嚇「冇錢就唔好學人結婚，繼續留低養家」。

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帖文隨即引來極多網民留言回覆，部份網民認為現時78.8萬禮金實屬天價，「我覺得10-20萬都係合理，因為始終有筆錢可能老母想幫個女管住先，到時有咩問題，我諗都會俾返女女，但今時今日咁嘅經濟點樣攞到78萬」、「70幾萬，買樓畀首期咩」、「乜年代？唔俾禮金唔俾結婚？」、「香港好少聽到收禮金收咁多」、「佢老竇老母根本無當佢係女，只係投資工具」 、「真係繼續留低養家就係個女仔問題啦」。

亦有網民認為天價禮金免除雜費，尚算可以接受，「畀完78萬可以拎走，即係唔使擺酒，慳好多㗎喇，一陣同你講畀8千8禮金，之後要酒店擺48圍，你仲大鑊」、「一家唔知一家事，認識過有朋友老母開高價要求禮金，原因話預咗結婚之後冇家用收，想維持生活質素」、「外母養大個女咁多年，收返78萬禮金十分合理」。

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樓主在其後補充女方為家中大女， 有責任幫手賺錢養家，公屋母親已經年邁65歲以上，可免報入息收入，所以更與該對情侶言明會將78.8萬當作退休金，更回應大部份網友對於78萬禮金的驚訝反應，「唔誇張㗎啦，最誇張見過100萬以上」。

根據香港房屋委員會現行的『富戶政策』規定，公屋租戶只有在『全體家庭成員均年滿60歲或以上』的情況下，方可獲豁免定期申報入息及資產。若該名未婚大女仍名列公屋租約戶籍內，該家庭就必須每兩年如實申報入息與境內外總資產。若戶口突然多出78.8萬港元巨額現金資產，令家庭總資產淨值超出房委會規定的公屋限額，隨時會被要求繳交額外租金（倍半或雙倍租金），甚至被終止租約收回公屋單位，隨時得不償失。

而根據生活易網站（ESDlife）的「2025年結婚消費調查」數據顯示，大部份人都認為男方三個月月薪為合理禮金範圍內，禮金中位數自2021年起連升三年後，由2024年港幣$68,888微升至今年港幣$70,000 。

資料來源：Threads