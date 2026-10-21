健身大隻等於魅力？研究揭男女審美差異：港女生根本不愛大肌肉

近年健身風氣盛行，不少男性都希望透過操練練出大胸肌、二頭肌，認為「大隻」就等於有魅力，更能吸引女性目光。然而就有醫師引述研究指出，原來女性並沒有想像中那麼喜歡「大肌肌」，男性辛苦練出的胸肌與二頭肌，最後吸引到的未必是女性。



Facebook截圖

復健科醫師王思恒在Facebook專頁「一分鐘健身教室」發文分享一篇研究，調查中顯示超過5,000名波蘭人，旨在了解男性心目中的完美身材，與女性真正喜歡的身材是否存在差異。結果顯示，男性認為最具吸引力的肌肉量，明顯高於女性實際偏好的程度。

TVB《老表你好Hea》劇照

王醫師指出，除了臀部以外，男性幾乎高估了所有肌群的重要性，同時亦高估了肌肉對吸引異性及建立親密關係的幫助，他更直言：「男生辛苦練出來的胸肌、二頭肌，最後吸引到的未必是女性。」雖然他亦在文章中補充這份研究不能代表所有女性，但也提醒一眾男士健身也要適可而止，「訓練過度，最後吸引到的都是同性」。

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此外，他提到男性練肌肉未必單純為了吸引女性。演化心理學家David Puts於2010年提出一個觀點，認為男性寬厚的上半身、低沉的聲音等陽剛特徵，可能很大程度上是男性之間競爭的結果，而不僅僅是為了吸引女性。

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帖文隨即被網民轉發到連登討論區討論，大部份網民都一面倒認同醫師所分享的研究，「有個操肌既女fd 佢比gym room啲仔追，但佢唔中意，話唔中意佢地太大隻」、「其實對d 女黎講有肌肉點都會加分，只不過本身得20 分，加完都係30,40」、「啲女要瘦個啲肌肉，唔係大大舊個啲」、「咁好簡單，你望下啲女鐘意邊啲明星就得，例如男團嗰啲」、「不嬲港女都係鍾意鋼條」、「唔係個個女仔都鍾意大隻仔」、「唔少女仔都話鍾意肚腩仔，操爆肌果種就真係吸引仔啦」。

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至於女性所喜好的男性身材，根據澳洲麥覺理大學（Macquarie University）發表於 PLOS ONE 的研究，研究人員要求觀察者調整真實人體照片的脂肪與肌肉比例，結果發現被評為最具吸引力的男性身體，脂肪比例約16%、肌肉比例約80%，而16%正正落在年輕成年男性的健康體脂範圍（8%至21%）之內。研究指出，這反映女性覺得吸引的男性體態，其實與「生理上健康」的體態相當接近，並非一味追求誇張的大肌肉。因此與其盲目操練，不如追求一個健康、自然、可持續的精瘦體態。‌‌