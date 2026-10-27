極品同事做錯斷正竟反咬遭欺凌　打工仔盤點「職場巨嬰」崩潰行為

職場上最令人崩潰的同事是什麼類型？一名上班族日前在網路發文，怒轟遇到「情緒巨嬰」同事，工作出包被抓包時，竟第一時間情勒主管「你講話很傷人」、「否定我的感受」，荒謬言行讓原PO（事主）痛批：「到底是在上班，還是在經營大型情緒安撫中心？」



原PO在社群平台Dcard提到，公司有位女同事，交辦事項做不完也從不改善效率，反倒先抱怨自己有多委屈。不僅如此，當主管拿出報告，指出她的數據算錯，同事第一反應竟是擺出受害者姿態，抱怨自己多委屈跟辛苦，直喊：

難道工作能力比感受還重要？我已經很努力了。

更荒謬的是，事情搞砸了還不能追究，如果要求她改善，她就說別人「缺乏同理心」，若拿出事實反駁，她則認為「自己的感受被否定了」。

延伸閱讀：資深打工仔指「要提防女同事面相」斥人品極差 爆紅帖文惹熱議（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

原PO無奈表示，那名同事一旦被要求按標準完成，就會說公司「職場霸凌、有毒的職場文化」，講到最後都在比較誰更委屈、情緒更激動，好像這樣就是有道理的一方，讓原PO忍不住直酸：

這到底是在上班，還是在經營一間大型情緒安撫中心？

文章一出立刻引爆網友共鳴，

「這個不分男女，而且要有心理準備，未來會越來越多，因為在學校就是這樣了」

「00後這樣的機率很高，奇怪雞湯跟陸韓劇看太多，覺得大家都要安撫給鼓勵」

「不論男女這樣真的很煩」

「這些人抱怨的時間都可以做好幾件事了，真的討厭」

「這些人沒升遷，還會高喊著玻璃天花板」

「不分年紀，公司來個我大學同班同學，就是這副德性，發洩情緒，毫無想解決問題」

「我也超討厭情緒做事的主管與同事，問題不但沒解方，還衍生一些沒必要的內部問題」



延伸閱讀：怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？ 3句說話經包裝後難聽都變順耳（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

主管笑臉迎人卻暗中排擠！上班族控遭職場霸凌 說壞話還故意讓他聽見

00後的反擊！職場老鳥愛刁新人「這也要問」 悲慘下場大快人心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】