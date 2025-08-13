總有同事愛認叻、貪小便宜？這3種人易被討厭　卻可助你發展事業

在職場上，你是不是很討厭喜歡認叻，貪小便宜，以及好為人師的人呢？但半宅職薯認為，你如果能夠好好處理這些人，他們便會大大幫助你事業發展。



喜歡認叻的人

有一種人總喜歡認叻，甚至在言談之中抬高自己，暗中貶低他人。這些人，總是令你感到討厭，不想聽到他說的任何一句說話。

但我認為每個人都有一些才幹，喜歡認叻的人總會有一些過人絕技。如果你以欣賞態度聆聽他認叻的說話，然後再問深一點，他極大機會把藏在心中的絕技大方的告訴你。

其實聽他們認叻絕不會對你造成損失。至於他抬高自己貶低他人呢？由於他已經做得太多，早已失去效力。你要做的，就是盡量吸收他的經驗和技術，提升自己的水平。

相關文章：升職｜跟同事「咁高咁大」怎突圍?累積5大軟實力 贏盡機會與人心

+ 11

貪小便宜的人

總有一些人很喜歡貪小便宜：貪你一杯珍珠奶茶，吃你兩件蛋撻，甚至乎一起下午茶之後故意忘記夾錢。

你也許會覺得這樣的損失很不值，但我認為，就當這是籠絡人心的費用吧！

貪小便宜的人有一個特色，就是會為很少的好處說別人的好玩或者壞話；而他們都是沒有性格的人，只需要一杯奶茶一件蛋糕，便能夠讓他在背後不停說你好話，提升你在職場的形象，彷彿就是你的跟班。用這個角度想，那幾十元的付出，是不是十分超值呢？

好為人師的人

職場上總有一些人很喜歡教人，他們有些真的有實力，也有一些料子欠奉。

遇到有實力的人，讓他享受高高在上的老師身份，以換來他們寶貴的經驗和技能，實在是非常超值；對於料子欠奉的人，你就讓他好為人師，然後請他示範如何處理問題，說不定能夠減輕你的工作量呢！

而最重要的，當他心底裏覺得是你的老師，他一定是希望你好的，因為教得好也是他的光榮。於是，你只需要謙虛地聽他發表偉論，便能夠換取一個在實際上支持你的人，你說是不是很值得呢！

結語

其實上面所討論的幾類人，內心都有一些需求：認同感，物質好處，成就感。讓他們獲得所需，你在實際上並沒有損失。也許你覺得處理這些人很辛苦，但當你想到這些人可以幫你事業更好的發展，你便當是人情投資吧！

相關文章：怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？ 3句說話經包裝後難聽都變順耳