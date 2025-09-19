有禮貌是假扮的！新人工作學極不懂　竟「恩將仇報」跟主管告狀

在職場上，不少人都遇到過需要指導新人的情況。近日有網友發文，表示自己遇到了一名很有禮貌但是超級奇葩的新人，讓她十分頭痛。



事主在Dcard發文，表示最近公司來了一位新人，非常有禮貌，也會認真做筆記並積極提問，但即使是讓她處理簡單的問題，她也常常忘記如何處理。請她拿筆記出來看，她居然回應「看不懂自己在寫甚麼」，但她常誠懇地說「對不起，我忘記怎麼做了，非常抱歉」，讓帶她的同事也只好繼續教她。

這個新人甚至還會在午餐時間請教同仁問題，最初同事還感動於她認真的精神，放下午餐教她，但後來發現她問的問題都差不多，還害其他同事來不及吃午餐。於是現在大家都「集體避難」去外面吃，但仍躲不過她用「禮貌的私訊」來問問題。

事主本以為她只是剛換工作不熟悉，多做幾次就好，但沒想到最近大上司突然對她「特別關照」，時常抽考她工作問題，讓她幾乎每天都紅着眼眶下班，有時也會在哭過之後繼續請教同仁一些「基礎且重複問過800次且她一再弄錯」的問題。

後來事主才知道是因為她在群內私下加了大上司line，且在下班時間打電話給大上司，表示自己不聰明，但很努力學習，是同仁沒有仔細解說導致她工作上有疏失。

事主表示，如果她真的這麼積極，工作跟得上，誰不樂意多一個幫手，但她來了一個月還是每天重複相同的錯誤，每天道歉說明天不會忘，是自己記憶不好，這讓事主無法接受，「工作8小時黏在你身上講解嗎？我們手頭上的工作任務要完成啊，大姐」。

文章引來大量網友留言：

・「進來前本來想看是多奇葩，看完後發現奇葩到我喪失語言能力，辛苦了」

・「應該知道自身很爛，想要用浮誇的禮貌跟道歉讓別人原諒自己的疏失」

・「有禮貌的奇葩還是奇葩」



但也有網友提出指導新人的建議：

・「我的經驗是，她只有當下聽懂，但因為不是自己熟悉的知識，所以轉頭就忘了。可以針對她詢問的東西，在她理解後，請她馬上再教給其他同仁一遍，當場遇到有問題就馬上研討解決」

・「在資深同仁眼中理所當然的知識，光是用講的，她大腦一定沒有畫面。需要的是讓她自己動手操作，結束後再討論修正」



