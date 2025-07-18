上司、同事總在剝削你？撇除對方品格「5原因」令你成被壓榨目標

大家都知道，職場上有時候會遇到這樣一種情況：你辛苦工作，付出了大量的時間和精力，卻感覺自己總是被壓榨了。老闆的要求越來越高，同事的期待越來越多，而你的時間和精力似乎總是捉襟見肘。那麼，為甚麼偏偏是你被壓榨呢？到底是甚麼原因讓你在職場上感到越來越累，越來越被剝削？



讓我們一起來探討一下這個問題。

1. 你是「好人」—— 別人把你當人肉行動電源

在職場中，有些人總是願意去承擔額外的任務，去幫忙解決問題，而這往往會讓你成為別人眼中的好人。

你對別人很友善，總是樂於助人，別人自然會覺得你不拒絕任務。

你沒有設定好自己的界限，別人自然就會不斷加碼，把他們的事情交給你做，或是期待你加班加點解決問題。你過於討好別人，總是把自己的任務推到一邊，去迎合同事和領導的需求，這就讓你變得容易被壓榨。

解決方法：

學會適時說不。你需要對自己的時間和工作量有一個清晰的認識，學會拒絕不合理的要求，設定自己的邊界。

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2. 你太「沉默」 —— 沒有表達自己想法的勇氣

有時候，職場中你的付出並不會立刻得到回報，因為你沒有主動表達自己的需求和感受。

你默默做事，卻不主動與領導或同事溝通自己的困境和壓力。

結果就是任務一大堆，壓力山大，別人可能根本沒有意識到你已經在超負荷運作。

如果你永遠沒有表達自己想要的工作安排和進度，別人就會默認你能接受一切，最後你就成了那個被壓榨的人。

解決方法：

學會表達自己。在適當的時候與領導或同事溝通，告訴他們你的工作狀態和壓力，明確指出自己能接受的工作量和進度。

3. 你總是「完美主義」 —— 自己把自己逼得太緊

完美主義者總是喜歡把每項工作做到極致，認為只有完美完成任務才能獲得認同。

你不允許自己做得不完美！

這就讓你在工作上容易給自己不必要的壓力，並且一直超越自己的能力範圍，拼命去滿足別人對你提出的高標準。如果你的標準過高，別人很容易利用你，因為他們知道你會盡力完成任務，甚至會讓你承擔額外的工作。

解決方法：

放鬆自己的標準，合理調整任務優先順序。學會接受不完美，有時完成任務比追求完美更重要。

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4. 你沒有「主動權」 —— 對工作的掌控感較弱

在職場中，很多時候，我們被壓榨不只是因為別人的要求，更因為自己沒有掌控自己工作的權利。

如果你總是被動接受任務，而沒有主動規劃自己的工作。

那你就很容易被壓榨。你可能覺得自己的工作時間是由別人決定的，任務安排也完全依賴領導或同事。這種缺乏主動權的狀態讓你容易成為被壓榨的對象，因為別人知道你沒有太多的選擇，可以隨時把任務交給你。

解決方法：

提升自己的主動權，爭取對工作的掌控感。主動規劃你的工作任務，學習分配自己的時間和精力。

5. 你不懂得「平衡」 —— 工作和生活沒有界限

如果你總是把工作帶回家，週末也在加班，甚至沒有自己的私人時間，那麼你的工作生活就缺乏平衡。

你讓工作佔據了所有的時間！

這種沒有界線的工作方式容易讓別人把你當成工作機器，不斷要求你加班。你可能不懂休息的重要性，總是犧牲自己的個人時間和生活，這種不健康的工作方式最終會導致你被過度壓榨。

解決方法：

設立工作與生活的界線。給自己騰出休息的時間，學會享受生活，不讓工作完全吞噬你的時間和精力。

總結：為甚麼是你被壓榨？

工作中，被壓榨並不是偶然的。它往往來自於你對自己和工作的管理不夠清晰，來自於你對工作和生活的界線不明確，甚至來自於你不懂得如何表達自己的需求。

學會設定合理的界限，學會表達自己的感受，並適當調整工作態度，才能避免被壓榨的困境。

別讓工作決定你的生活節奏，你才是自己人生劇本的主導者！

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