公司新人高傲愛吹噓！事主不服氣　網民教一招應對：讓他能者多勞

新鮮人通常給人一種工作經驗很不熟悉，但卻很客氣的印象。日前有位女網友抱怨，一名新人才剛來3個月，講話卻很高傲自大，常常吹噓自己的設計得獎很多，拍照跟影片很強，而兩人是同職位，新人卻要求事主要多練練，讓她無奈表示，「新人是可以這樣跟我講話的嗎？」



事主在Dcard發文表示，公司來了一位新人，才來三個月左右，原本看起來很客氣，但聊天講話時，會有種高傲、臭屁的感覺，而且他跟事主兩人的職位平等，都是設計相關的，卻很愛炫耀，甚至出言不遜：

我得獎的獎多到可以丟垃圾桶，拍照、剪影片很強。你要再練練。

事主無奈表示，「因為大主管曾說過我照片照得不好，但一個新人可以這樣跟我講話嗎？而且新人一直說『要不是這工作離家很近，他才不來，還不如去台北』，連主管也不敢講新人，新人的學校也不是很頂尖的，不知哪來的自信」。

文末，她拋問，「我不知道怎麼跟他應對，實際上可能影片跟照相我是弱了一點，但插畫跟周邊設計創意搞不好我還比較高，總之這新人這樣講話是可以的嗎？」

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文章曝光後，多數網友安慰事主：

「無關新人，這種人待久了就會變成職場臭蟑螂」

「這樣其實很好，有工作就推他頭上，讓他知道能者多勞」

「不用理會，反正主管也不敢說他，妳就靜靜看他裝就好」

「妳做妳的工作，因為妳對他反感，其他人也會」

「乾脆不要帶他啊，反正他很厲害」

「妳就聽聽笑笑即可，看他是否真的很厲害」

「比來比去也比不完，每個月錢有到帳就好」



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