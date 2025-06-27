同事抱怨工作多！事主有意幫忙分擔　網民勸阻 ：幫了會變你的事

職場上和同事相處大有學問，有網友表示自己的工作較輕鬆，但隔壁同事總是很忙，還常做不完，他一度想要出手幫忙對方，也好奇其他人會否主動幫忙，有人則勸他「最好裝死」。



遇到同事總在抱怨，你會幫忙嗎？（按圖了解）



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這名網友在PTT發文稱，上司交代給隔壁同事很多、很雜的工作，像是整理資料、Excel數據等，其實並不難，但那位同事每天都抱怨事情很多、做不完。反觀該名網友自己，他分配到的任務還算輕鬆，有時候很清閒，還能準時下班。

看到雙方差異，他想着幫那位同事分擔一些工作，應該也不會給自己帶來太大壓力，但也好奇其他人看到別的同事事情多，是不是會主動提出分擔。

貼文吸引許多網友留言勸告：

・「很好的會幫」

・「真的在忙的連抱怨都懶好嗎」

・「我覺得看事幫吧，但是幫了也不會有甚麼好事」

・「看同事，真的熟為人的才幫」

・「我的話會欸，跟同事處的都不錯，大家都會互相幫忙，並沒有出現過這次你做、以後就變成你的職責的情況」



更有人直接勸退：

・「幫了會變你的事」

・「根據我的經驗，幫了後就變自己的了」

・「千萬不要！幫一陣子結果都變自己的事」

・「好心幫過1、2次，最後同事還把那份工作推給我，認為就是我該做的，給你參考」



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