引退多年日本女優「突被父母發現拍過AV」緊急這樣做滅火：超尷尬

曾以「山下優衣」藝名活躍於成人影視圈的乙葉七瀨（乙葉ななせ）已於2019年引退，沒想到她引退多年、精心隱藏的過往竟於近日意外曝光。



她在Instagram上緊急發文，坦言自己的AV身份被父母發現，讓她尷尬到立刻封鎖帳號、暫時停用社群，表示：

藏了這麼多年還是被抓到了……真的超級尷尬！

前AV女優乙葉七瀨（乙葉ななせ）。（X@otohananase）

乙葉表示，父母其實早知道她「有在工作」，但自己從未透露過藝名與詳細職業內容，這次被發現讓她相當錯愕。一度想直接刪社群帳號，但最後選擇先封鎖，改以X（原Twitter）與LINE和熟人維持聯絡，IG是否回歸仍未有定論。

知名AV評論人「一劍浣春秋」指出，對女優來說，最怕的不是網友，而是被親人認出來。他直言乙葉能瞞到引退6年後才被發現，其實藏得非常高明。她過去雖退出AV界，但仍活躍於風俗圈與粉絲平台，曝光度高，自然風險也大。

乙葉（左）仍活躍於風俗圈，能瞞到引退6年後才被發現，其實已藏得非常高明。（X@otohananase）

值得一提的是，Instagram向來是女優們最小心使用的平台。社群推薦機制、熟人曝光風險等問題，使許多業界人士對IG保持距離。

乙葉自2012年出道，迄今已超過10年。儘管2019年正式引退，近期才被父母發現真實身分，也讓外界好奇究竟是什麼蛛絲馬跡洩漏了過去。畢竟能低調這麼久才被認出，對一位曾高度活躍的前女優來說，已經是不容易的事。

