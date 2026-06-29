日本迷信｜晚上穿新鞋會出事、曬衣服會招陰？揭秘5個奇特禁忌

不曉得大家是否也聽過一些奇特又帶點神祕色彩的日本民俗說法？像是茶梗立起來象徵好運、筷子不能插在白飯上等。



今天就帶大家看看日本民間流傳的幾則禁忌及其背後的意涵吧！

5個奇特又帶點神祕色彩的日本民俗禁忌背後的真相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個日本民俗禁忌背後的真相（01製圖）

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1. 晚上不能穿新鞋

在沒有路燈的時代，夜晚外出就是件相當危險的事。要是還穿著不習慣的新鞋，那就更是如此。若在昏暗的環境中穿著新鞋行走，很有可能因為路面不平而導致跌倒或扭傷。

因此，古人也都會忌諱夜間新鞋外出。此外，在傳統上也有為亡者穿上新鞋送行的習俗。因此，在夜晚穿新鞋也被視為不吉之舉。

2. 晚上不能曬衣服

在古代的日本，由於和服及布料價值昂貴，因此大多都以母傳女、父傳子的方式代代相傳。而日本有所謂「倒反之事（逆さ事）」的習俗，因此有在夜晚曬死者衣服的習慣。

於是在家中沒亡者的情況，在晚上曬衣服容易讓人聯想到死亡、陰氣與不潔之物，久而久之形成一種禁忌。同時，缺乏日照的環境也不利衣物乾燥，容易滋生細菌與異味，這項禁忌或許也暗藏生活智慧。

3. 摘取石蒜（彼岸花）就會出現死者

在古時候，日本社會大多都以土葬居多，而墳墓裏頭大多數時候也會伴隨著一些陪葬品。為了避免盯上這些的盜墓者或是老鼠、土撥鼠等生物破壞墓地的環境，因此在墓園周圍，通常都會種植許多帶有毒性的石蒜。

而為了避免孩童誤摘石蒜後將其帶回家，於是演變出了摘取石蒜就會導致出現死者的說法，是大人們透過迷信來防止孩子們陷入危險。

4. 跨過熟睡的人會讓他無法長大

在日本有一則說法，那就是不能跨過正在睡覺的人，否則被跨過的那人將會無法長大的迷信。事實上，這則迷信反映的是對孩子們身心發展的關注。

若小孩長期睡眠不足，確實有可能影響發育與健康。因此這樣的說法其實是以迷信的形式，來向當時的社會傳遞必須得讓小孩好好休息。

5. 嘆氣會讓幸福逃走

所謂的嘆氣會讓幸福逃走，其實是因為古時候的看法認為嘆氣大多是出現於疲憊或壓力逐漸累積的時候，將身體裏積聚的廢氣給吐出來的行為，也因此認為嘆氣可能會讓周圍的人因此陷入身體不適的狀況。

而除此之外，嘆氣也會在心理上讓周遭的人感到不適，因此日本的古人為了鼓勵大家不要嘆氣，便以幸福會逃走這種說法來勸戒對方，也進而演變成一種迷信。

帶有些智慧的迷信

儘管許多迷信在一般人眼裏看起來有些無厘頭，但實際上或許還是蘊含著一些當時的時代及文化背景。說不定我們當代的一些生活習慣對於未來的人來說，也可能會成為一些無厘頭的迷信也說不定。

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