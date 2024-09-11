發現屋企神主牌有「這兩字」　網友好奇翻查族譜才知自己家世顯赫

撰文：聯合新聞網
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不少人家裡都有供奉祖先牌位的習俗。

一名台灣網友因祖父過世，師公來家裡做法會時看到祖先牌位上刻了「皇朝」，詢問他們家人是否有人當過官或王爺，於是他就去找了祖譜，沒想到令他大吃一驚。

一名網友查自家流傳的祖譜，驚悉祖先竟然是皇帝。（Threads截圖）

貼文引出其他歷史名人後人留言　有人祖先是施琅（點圖放大瀏覽）：

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一名網友在Threads發文，他的祖父過世一年，師公來家裡做合爐法會，後來師公看到他們家祖先牌位刻了「皇朝」兩字後，詢問：

你們家有人當過官或王爺喔？

並表示「這個不能亂刻的」，於是原po去找了祖父流傳的祖譜，沒想到查了後相當驚人。

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族譜上面寫了「宣帝」、「文帝」，原po查了之後發現竟然是皇帝，還有子孫第幾子被封什麼王，跟族譜寫的一樣，令他相當驚訝，吸引不少網友熱烈討論。

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網友紛紛表示：

「我也是陳家耶～我們家的族譜長得很古老是褐色的（也忘記是從哪個地區來到台灣的），我爺爺在小時候給我看過也會講故事，祖先不是宰相就是將軍，都有畫像和人物介紹，小時候很喜歡翻來看」
「我也很好奇族譜這東西，但沒實際看過」
「外公祖先有個叫施琅的」
「沒有亂刻，你是流落在民間的皇家成員啊」
「王爺您好，參見王爺」
「全部是武將啊，強」
「看來你是官不知幾代」

有網友好奇，「這是有重寫過嗎？不然也太新了吧」，原po則表示，爸爸說祖父20年前要寫他們這代35代，到時候就給師傅重新寫一本，原本那本的已經爛掉了，「祖父叫我們好好保留」。

不過，有網友則認為：

「怎麼說呢？族譜寫到什麼王什麼帝的大概率是偽造的，不要太當真。我們家族譜還是從隴西李世民開始的呢，自己開心就好」
「大部份經不起嚴格的考察」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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